Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó de ronda en la Libertadores

Vélez Sarsfield venció a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y avanzó de ronda.

El "Fortín" ganó 2-0 con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván. Enfrentará a Racing o a Peñarol en la próxima ronda.

A los siete minutos de iniciado el partido, el volante Maher Carrizo metió la cabeza tras un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para poner el 1 a 0, ante un rival que no pudo rechazar bien la pelota.

ERROR DE DEYVERSON Y LLEGÓ EL SEGUNDO DE VÉLEZ: Tomás Galván estampó el 2-0 del Fortín vs. Fortaleza por la vuelta de los octavos de la CONMEBOL #Libertadores.



?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Mr0xUMne8p — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Y a los 28 minutos, Tomás Galván estiró la ventaja después de una muy mala salida de Deyverson que interceptó Jano Gordón por el sector derecho y asistió al mediocampista para poner el 2 a 0 con sutileza.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.

