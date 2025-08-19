En vivo

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó de ronda en la Libertadores

El "Fortín" venció al conjunto brasileño por 2-0 con goles de Carrizo y Galván. 

19/08/2025 | 20:59Redacción Cadena 3

FOTO: Vélez avanzó a cuartos en una noche lluviosa. (Foto:Vélez)

Vélez Sarsfield venció a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y avanzó de ronda. 

El "Fortín" ganó 2-0 con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván. Enfrentará a Racing o a Peñarol en la próxima ronda.

A los siete minutos de iniciado el partido, el volante Maher Carrizo metió la cabeza tras un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para poner el 1 a 0, ante un rival que no pudo rechazar bien la pelota.

Y a los 28 minutos, Tomás Galván estiró la ventaja después de una muy mala salida de Deyverson que interceptó Jano Gordón por el sector derecho y asistió al mediocampista para poner el 2 a 0 con sutileza.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este martes?
Vélez Sarsfield enfrenta a Fortaleza en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani, en Capital Federal.

¿Cuál es el horario del partido?
El inicio está programado para las 19 horas.

¿Quiénes arbitraran el encuentro?
El árbitro será Andrés Rojas de Colombia, con Heider Castro en el VAR.

Cómo le fue a Vélez en su último partido?
Vélez ganó 2-1 a Independiente en su último partido de la Liga Profesional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

