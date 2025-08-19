Talleres no mejora y preocupa

Por Gabriel Rodríguez

Pongamos en contexto el 0 a 0 de Talleres ante San Martín de San Juan: el rival, el peor del grado con el agravante de que a la "T" tampoco le sobra plata si es otro de los peores. Carlos Tevez juega sin "9" y pone de referencia a un extremo como Depietri para ver si la suerte cambia.

No hubo manera porque se prefirió el pelotazo, con tres futbolistas de "buen pie" en el medio que pocas veces se hicieron de la pelota. Y los extremos desbordaron y tiraron centros a... nadie porque no hubo "9".

Entonces Depietri, con todas sus limitaciones, sigue siendo el atacante más peligroso del equipo pero muy lejos de imaginar lo que pensó "Cacique" Medina, el de transformar al ex Santamarina de Tandil en la nueva versión de Diego Valoyes. Pero Depietri es en el año, el artillero del equipo con 4 conquistas y junto al brasileño Rick los únicos delanteros de Talleres que marcaron al menos un gol entre el Apertura y el Clausura de Primera División.

Depietri le marcó dos a Independiente, uno en cada torneo, y otro a River (más uno en Libertadores); mientras que Rick facturó en la cancha de Belgrano.

El "9" de Talleres brilla por su ausencia. Y se refleja en un año olvidable por donde se lo mire. Talleres es el cuarto equipo con menos tantos en 2025 por AFA, apenas 14; y de local en donde entró en una etapa histórica ya que sacó apenas un 21% de los puntos en juego (7 de 33), es el tercero que menos anotó, apenas 8 por detrás de Godoy Cruz y los sanjuaninos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y con esos números Talleres parece haber quemado todas las recetas: un técnico que quería volver a los primeros planos, más por lo que hizo que por su actualidad (Medina); uno de la casa que era el manager y que conocía mejor al plantel (Guiñazú); otro del club pero que es apuesta a futuro (Levisman); uno de supuesta jerarquía que no llegó a debutar porque no le trajeron refuerzos y al son de "sé como termina esto", se tomó el palo (Cocca); y el quinto es uno que no estaba en los planes pero fue el que dijo "sí" (Tevez).

Federico Girotti no marca por torneos locales, desde el 21 de noviembre pasado ante Sarmiento aunque es cierto que lleva tres en 27 partidos de la temporada, todos en fase de grupos de la Libertadores (dos frente a Alianza Lima y otro contra Sao Paulo).

Nahuel Bustos que no es "9" pero ha jugado en esa posición un montón de veces y contra San Martín, Tevez lo puso ahí, lleva 25 cotejos y cero gol. Su última conquista fue jugando en San Lorenzo, el 9 de noviembre pasado, ante Central. De hecho no convierte en Talleres desde el 14 de marzo de 2024, en Copa Argentina, frente a Agropecuario.

El año calendario también tuvo a Sebastián Palacios y a Cristian Tarragona. El tucumano desde su vuelta de Grecia marcó sólo dos veces en 29 juegos, el último el 15 de diciembre de 2024 contra Newell''s. Y el ahora jugador de Unión tuvo un tanto en el año, que fue el 19 de marzo ante Armenio por la Copa Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El lunes por la noche el equipo generó cuatro situaciones de gol en 16 minutos y hay clubes que ganan teniendo una o dos por partidos. Bueno, eso es síntoma de la falta de gol, que no es de ahora, pues todo lo que le pasa a Talleres actualmente viene asentuándose desde el regreso del equipo de aquella gira que realizó por Rusia a mediados de 2024.

La cantidad de goles viene en merma desde hace dos años. Si tomamos solo el formato "liga", en 2023 marcó 42 en 27 partidos; en 2024 hizo 34 en 27 y actualmente lleva 14 en 21. En las primeras cuatro fechas del Clausura (sin contar el partido ante San Martín), el albiazul tenía una estadística friolenta: el sexto equipo que menos remata y el tercero con menos disparos al arco.

Un delantero de 17 años, Ignacio Alastra, quien hizo su debut en esta fecha, los "desnudó" a todos. Es probable que no haya tomado las mejores decisiones, propias de un debut, pero tuvo actitud, una palabra clave para entender entre otras cosas el momento de la "T". Ese pibe fue el jugador 34 que utiliza Talleres en 2025 y el 23ª futbolista que puso Tevez, o sea que el "Apache" ya usó dos equipos titulares para tratar de encontrar uno.

Faltan 11 fechas, 33 puntos en juego. Talleres, que terminó en zona de descenso por la tabla anual en el Apertura, hizo un mal mercado de pases, no cambió nada y fue a parar a un lugar donde nadie puede decir que hasta acá se tocó fondo, pero se les fue la mano porque de patética la primera parte del año pasó a ser peligrosa y terrorífica la segunda.