Talleres no pudo o no supo contra el peor equipo del campeonato
El comentario de Gustavo Gutiérrez.
18/08/2025 | 23:55Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo albiazul fue más que San Martín, pero no logró vencer a su arquero.
Audio. Talleres no pudo o no supo contra el peor equipo del campeonato
La Cadena del Gol
Torneo Clausura. Talleres empató con San Martín de San Juan y se fue silbado por sus hinchas
Fue sin goles en el estadio Mario Kempes por la quinta fecha del Grupo B, ante un rival directo en la lucha por la permanencia. El público albiazul se mostró disconforme con el plantel.
