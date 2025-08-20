Cierre de listas para las elecciones: fragmentación, improvisación y degradación

FOTO: El cierre de listas para las elecciones de octubre dejó mucho para analizar.

Por Sergio Berensztein

Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno, anuncia una victoria con un 40%, afirmando que ganarán en la provincia y en las nacionales. Sin embargo, reconoce que en lo provincial la elección puede ser más reñida debido a la fuerza del justicialismo en varias intendencias. Aun así, el descontento de la ciudadanía parece ser un factor importante que podría reflejarse en las urnas.

Se destaca la necesidad de ser prudentes al observar las listas de candidatos, ya que muchos de ellos no son finalmente electos. Esta oferta política se presenta como una propuesta al electorado, pero muchas veces no refleja la calidad necesaria para representar adecuadamente a la sociedad.

La critica es al sistema político, que no ha realizado esfuerzos significativos para mejorar la calidad de la representación, ni para optimizar las reglas del juego. A pesar de algunas acciones en áreas fiscales y de seguridad, no se observa un avance en la institucionalidad política.

La fragmentación es evidente en todos los espacios políticos, incluyendo el oficialismo. A pesar de contar con un gobierno de derecha, la unidad entre las fuerzas de este espectro político no se logra. La situación es insólita, considerando que el radicalismo también muestra signos de división.

El peronismo, por su parte, se encuentra fragmentado. A pesar de algunos intentos de unidad en provincias como Santa Fe, en Córdoba la situación se complica con la dispersión de candidatos. La historia de gobernabilidad del peronismo en Córdoba se enfrenta a un nuevo desafío con la división entre Schiaretti y Natalia de la Sota.

La improvisación surge como consecuencia de esta fragmentación, con la aparición de sellos políticos que apenas sobreviven a un ciclo electoral. El caso de Facundo Manes y Martín Losteau, que no logran integrar sus listas, ejemplifica esta falta de acuerdo y cohesión.

Finalmente, la degradación del sistema político se acentúa ante la falta de esfuerzos para mejorar la calidad de la política. A pesar de los cambios de gobierno y nombres, los problemas de fondo persisten y continúan afectando la estabilidad del país.