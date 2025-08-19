Racing venció a Peñarol en el cierre de un partidazo y avanzó a cuartos de final

FOTO: "La Academia" ya está entre los ocho mejores equipos del torneo continental.

Racing se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer agónicamente a Peñarol de Uruguay por 3 a 1, en el partido de vuelta, jugado este martes a la noche en el “Cilindro de Avellaneda”.

El delantero Adrián “Maravilla” Martínez convirtió por duplicado, a los seis minutos del primer tiempo y 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera anotó, de cabeza, a los 14 del primer tiempo para la igualdad parcial.

El tanto decisivo fue del defensor Franco Pardo, en el cuarto y último minuto de descuento.

Racing, que había perdido 1-0 en la ida en Montevideo, se medirá con Vélez en la próxima instancia.

.

