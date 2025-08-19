En vivo

Racing venció a Peñarol en el cierre de un partidazo y avanzó a cuartos de final

Fue 3-1 en Avellaneda. “Maravilla” Martínez, por duplicado, y Pardo anotaron los goles del equipo argentino. Herrera marcó para la visita. En la ida, “La Academia” había perdido 1-0 en Montevideo. Vélez, su próximo rival.  

19/08/2025 | 23:43Redacción Cadena 3

FOTO: "La Academia" ya está entre los ocho mejores equipos del torneo continental.

Racing se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer agónicamente a Peñarol de Uruguay por 3 a 1, en el partido de vuelta, jugado este martes a la noche en el “Cilindro de Avellaneda”.

El delantero Adrián “Maravilla” Martínez convirtió por duplicado, a los seis minutos del primer tiempo y 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera anotó, de cabeza, a los 14 del primer tiempo para la igualdad parcial.

El tanto decisivo fue del defensor Franco Pardo, en el cuarto y último minuto de descuento.

Racing, que había perdido 1-0 en la ida en Montevideo, se medirá con Vélez en la próxima instancia.

Lectura rápida

¿Qué partido juega Racing? Racing recibe a Peñarol en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Quién es el árbitro del encuentro? El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se disputará este martes a las 21.30 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El partido se jugará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

¿Por qué Racing necesita ganar por dos goles? Racing debe ganar por al menos dos goles para superar la eliminación tras perder 1-0 en la ida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

