FOTO: Marc Márquez se queda a dos vueltas de su décimo título en el GP de Portugal

Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) - El piloto español Marc Márquez (Ducati) sufrió una caída este sábado en la carrera sprint de Moto GP en el Gran Premio de Portugal, cuando estaba a solo dos vueltas de consagrarse en el Campeonato Mundial.

Márquez se ubicaba tercero al momento del incidente en el Autódromo Internacional do Algarve, y con eso le alcanzaba para campeonar porque tenía que sumar dos puntos más que su escolta en el torneo, su compatriota Jorge Martín (Aprilia). Sin embargo, la caída arruinó los planes.

El motivo del traspié que tuvo Márquez fue la lluvia, que volvió inestable el circuito a poco del final de la carrera. El español no tuvo contactos con otros pilotos y perdió el control de la moto justo antes de agarrar una curva, y salió caminando de la pista sin lesiones.

Con los puntos que estaba por hacer en la sprint quedando en la tercera posición, Marc Márquez iba a sumar 433 en el campeonato y le sacaba 57 de ventaja a Martín, asegurándose el título a falta de tres carreras para el final de temporada (la principal del GP de Portugal y las dos del GP de la comunidad valenciana).

Si bien el momento fue dramático y todo el equipo de Ducati lamentó la caída, el título prácticamente no corre peligro. Márquez tendrá la chance de salir campeón este domingo a las 10:00 (hora Argentina) en la carrera principal del GP de Portugal.