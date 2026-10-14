La muerte de Jorge "Locomotora" Castro: causas y circunstancias del deceso

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- Jorge "Locomotora" Castro, reconocido ex boxeador argentino, perdió la vida a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón. Un informe policial sugiere que podría haber sufrido una baja de insulina debido a su diagnóstico de diabetes, aunque las causas oficiales de su fallecimiento aún no han sido confirmadas.

La hipoglucemia, una condición que ocurre cuando el nivel de glucosa en sangre cae por debajo de lo normal, es una posible consecuencia de problemas relacionados con la insulina. Esta afección suele estar asociada al tratamiento de la diabetes, aunque también puede ser provocada por otros medicamentos o enfermedades menos comunes en personas sin diabetes, según un estudio de Mayo Clinic al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El tratamiento inmediato para la hipoglucemia consiste en elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre, ya sea a través de alimentos o bebidas ricas en azúcar o mediante medicamentos. Sin embargo, el manejo a largo plazo implica identificar y tratar la causa subyacente de la hipoglucemia.

Los síntomas y causas

Cuando los niveles de glucosa en sangre descienden demasiado, los síntomas de hipoglucemia pueden incluir: palidez; temblores; sudoración; dolor de cabeza; hambre o náuseas; latidos del corazón irregulares o acelerados; fatiga; irritabilidad o ansiedad; dificultad para concentrarse; mareos o aturdimiento, así como hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua o la mejilla.

A medida que la hipoglucemia se agrava, puede haber desorientación, comportamiento inusual o incapacidad para realizar tareas cotidianas, pérdida de coordinación, habla arrastrada, visión borrosa o en túnel, y en casos extremos, puede haber ausencia de respuesta o convulsiones.

Las causas de la hipoglucemia pueden ser variadas, pero la más común es un efecto secundario de los medicamentos utilizados para tratar la diabetes. En personas con diabetes, puede ocurrir que no produzcan suficiente insulina (diabetes tipo 1) o que su cuerpo responda de manera inadecuada a ella (diabetes tipo 2). Como resultado, la glucosa puede acumularse en el torrente sanguíneo, alcanzando niveles peligrosos. Para corregir esto, es necesario administrar insulina u otros medicamentos que disminuyan los niveles de glucosa en sangre.

Por otro lado, una dosis excesiva de insulina u otros fármacos para la diabetes puede llevar a una disminución peligrosa de la glucosa, lo que a su vez puede ocurrir si la persona consume menos alimentos de lo habitual después de tomar su medicación o realiza más ejercicio del que suele hacer.

Agencia NA