Chacarita enfrentará dos partidos a puertas cerradas tras sanción por incidentes con Atlanta

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) - Chacarita Juniors deberá enfrentar sus próximos dos encuentros de la Primera Nacional sin la presencia de público. Esta medida fue impuesta por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) debido a los incidentes que se registraron en el clásico ante Atlanta el pasado 5 de septiembre.

Además, la hinchada no podrá ingresar banderas ni instrumentos musicales en los partidos subsecuentes. La sanción se aplicará específicamente para los encuentros en los que Chacarita recibirá a Quilmes el 20 de septiembre y a Patronato el 3 de octubre en su estadio.

La restricción que prohíbe el ingreso de "instrumentos musicales, banderas de cualquier tipo y dimensión, o cualquier otro elemento que requiera autorización previa" será de carácter indefinido.

En la actualidad, Chacarita se encuentra en zona de descenso a la B Metropolitana, acumulando 27 puntos y a solo tres del último equipo que se salvaría, que es Patronato. Los partidos ante Quilmes y Patronato se presentan como cruciales, ya que son dos de los últimos tres encuentros que el Funebrero disputará como local.

La vuelta de los hinchas a las gradas está programada para la fecha 34, donde Chacarita se enfrentará a Deportivo Maipú de Mendoza, y posteriormente en la última jornada del torneo, ante Nueva Chicago.

¿Por qué fue sancionado Chacarita?

La sanción a Chacarita Juniors se origina por los incidentes ocurridos durante el clásico ante Atlanta en su estadio. En ese partido, el conjunto local perdió 1 a 0, lo que intensificó su crisis futbolística. Durante el encuentro, se produjeron actos de violencia tanto en las tribunas como en las afueras del estadio.

En primer lugar, un hincha que estaba acompañado por su hijo inició una discusión con otros plateístas y, en un momento, sacó una faca. Luego, procedió a agredir verbalmente al resto de los simpatizantes. Por otro lado, Ricardo Bruno, vocal de la Comisión Directiva, agredió a un funcionario del Ministerio de Seguridad en la vía pública tras una discusión sobre el estacionamiento de una moto. Este dirigente fue sancionado con cuatro años de Derecho de Admisión.