Rosario Central aprobó el balance y aseguró que redujo su deuda exigible a US$ 7 millones
La votación se realizó en la subsede del Cruce Alberdi y correspondió al ejercicio 2024-2025. Además, se eligió por unanimidad a los integrantes de la Comisión Electoral.
21/10/2026 | 07:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central.
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Cadena 3 Rosario
Rosario Central aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio 2024-2025 durante la asamblea realizada en la subsede del Cruce Alberdi. En el encuentro, el tesorero Walter Bühler informó que la deuda exigible del club se redujo de 24 millones de dólares al inicio de la gestión a US$ 7,04 millones.
La situación económica de la institución también está vinculada con las inversiones realizadas para mantener un plantel competitivo, las incorporaciones y las renovaciones de contratos. A esto se suma la falta de ventas importantes de futbolistas, una fuente de ingresos que podría contribuir a reducir las obligaciones del club.
En este escenario, los números de Central reflejan el desafío de sostener los resultados deportivos y ordenar las cuentas. La dirigencia destacó los logros de los últimos años, entre ellos los títulos obtenidos, el regreso de Ángel Di María y el crecimiento de las divisiones inferiores, además de las obras realizadas en los predios de la institución.
Lectura rápida
¿Qué aprobó Rosario Central en la asamblea? La Memoria y el Balance del ejercicio 2024-2025.
¿Quién informó sobre la deuda del club? El tesorero Walter Bühler.
¿Cuál fue la reducción de la deuda exigible? Se redujo de 24 millones de dólares a US$ 7,04 millones.
¿Qué factores afectan la situación económica de Rosario Central? Las inversiones para mantener un plantel competitivo y la falta de ventas importantes de futbolistas.
¿Qué logros destacó la dirigencia de Rosario Central? Los títulos obtenidos, el regreso de Ángel Di María y el crecimiento de las divisiones inferiores.