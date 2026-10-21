Rosario Central aprobó el balance y aseguró que redujo su deuda exigible a US$ 7 millones

Rosario Central aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio 2024-2025 durante la asamblea realizada en la subsede del Cruce Alberdi. En el encuentro, el tesorero Walter Bühler informó que la deuda exigible del club se redujo de 24 millones de dólares al inicio de la gestión a US$ 7,04 millones.

La situación económica de la institución también está vinculada con las inversiones realizadas para mantener un plantel competitivo, las incorporaciones y las renovaciones de contratos. A esto se suma la falta de ventas importantes de futbolistas, una fuente de ingresos que podría contribuir a reducir las obligaciones del club.

En este escenario, los números de Central reflejan el desafío de sostener los resultados deportivos y ordenar las cuentas. La dirigencia destacó los logros de los últimos años, entre ellos los títulos obtenidos, el regreso de Ángel Di María y el crecimiento de las divisiones inferiores, además de las obras realizadas en los predios de la institución.