La Feria del Libro Antiguo conmemora un siglo de clásicos de la literatura argentina

FOTO: Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, y El juguete rabioso, de Roberto Arlt, dos novelas escritas en 1926.

Buenos Aires, 14 octubre (NA) - La Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires se prepara para su 19ª edición, centrando su atención en el año 1926, un periodo crucial para la literatura argentina gracias a la aparición de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, y El juguete rabioso, de Roberto Arlt. Estas dos novelas, que cumplen un siglo, trazaron caminos divergentes en la narrativa nacional.

El evento, organizado por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA), se llevará a cabo del 28 de octubre al 1° de noviembre, de 14 a 20, en la Plaza Seca del Palacio Libertad, situado en Sarmiento 151. La entrada será libre y gratuita.

A lo largo de cinco días, participarán 26 librerías especializadas, incluyendo cuatro que debutarán en la feria y una que llega desde Ecuador. Se ofrecerán libros antiguos, raros y coleccionables, además de grabados, mapas, fotografías históricas y afiches culturales y políticos.

La feria ofrecerá un recorrido a través de cinco siglos de historia editorial, abarcando desde libros del siglo XV hasta publicaciones relacionadas con las vanguardias artísticas y literarias del siglo XX.

El presidente de ALADA, Daniel Zachariah, explicó que la elección de 1926 como eje temático busca revisitar un momento fundamental en la historia del país. Zachariah también resaltó el crecimiento de la feria y su función en la conservación del patrimonio bibliográfico.

La programación incluirá tres charlas en el Salón de Honor. El investigador Sergio Baur discutirá las tensiones entre tradición y vanguardia en la obra de Güiraldes, mientras que cuatro encuadernadoras compartirán sus experiencias sobre la intervención y conservación de libros antiguos. Además, se realizará un encuentro entre coleccionistas de diversas generaciones.

Entre las actividades destacadas se encuentra una exposición fotográfica del investigador y coleccionista Carlos Vertanessian, dedicada a los libreros anticuarios, así como una selección de la colección Ricardo Vallejos, que cuenta con más de 4.000 ejemplares sobre las Islas Malvinas.

El público tendrá la oportunidad de participar en talleres y demostraciones en vivo, donde encuadernadores, impresores, restauradores, artistas y editores artesanales exhibirán diversos procesos relacionados con la producción y conservación de libros.

Además, la feria contará con la participación del Archivo General de la Nación, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Argentina para Ciegos, que presentará algunas de sus piezas más relevantes en braille.

ALADA, fundada a mediados del siglo pasado y reconstituida en 2000, agrupa a libreros especializados, anticuarios y editores dedicados a la conservación del patrimonio bibliográfico y a la promoción del coleccionismo responsable.