Julián López presenta "Las iracundas", una novela que explora deseo y vejez en el Paraná

FOTO: El escritor Julián López tiene una prosa que la crítica definió como "finísima" y "desmesurada".

Buenos Aires, 27 agosto (NA) - Julián López presenta Las iracundas, una novela epistolar que narra la historia de una mujer mayor que realiza un viaje por el río Paraná en un barco que se ha transformado en residencia para artistas. En esta travesía, se entrelazan el deseo, la vejez, el amor y las tensiones del mundo cultural, todo en un contexto de creciente sensación de disolución.

El libro, que consta de 192 páginas y es publicado por Random House, estará disponible en librerías a partir del 1° de septiembre. La protagonista se dirige a Frau, una antigua amante que nunca aparece en la historia, a quien aún anhela. En sus cartas, que probablemente nunca serán enviadas, documenta su vida cotidiana en el barco, sus interacciones con otros artistas y la tripulación, así como los romances, rumores y el paisaje del litoral argentino.

A través de una narradora clara, sarcástica y desinhibida, López ofrece una crítica a las imposturas del arte, las tendencias culturales y las costumbres de las clases medias urbanas. Además, la novela reflexiona sobre el propio acto de escribir, cuestionando la obsesión contemporánea por narrativas cerradas y tramas previsibles.

El deseo es un elemento central en la historia. La protagonista tiene un encuentro sexual con Barrios, el mozo del barco, y mantiene una relación ambivalente con Amneris Chacón, una actriz y performer que es finalmente expulsada del barco tras un escándalo sexual y un incendio en su camarote.

La vejez es retratada, lejos de la melancolía, como un espacio de libertad. "Qué estimulante ser una vieja", dice la narradora, quien vincula el paso del tiempo con una forma de impunidad y la capacidad de experimentar el deseo sin las limitaciones de otras etapas de la vida.

El Paraná actúa como un escenario que va más allá de lo físico. Los esteros, camalotales, juncales, insectos y fauna acompañan un viaje donde las certezas se vuelven cada vez más inestables. A medida que avanza la travesía, el barco pierde gradualmente a sus pasajeros y personajes, mientras la narradora observa cómo lo que parecía sólido comienza a desmoronarse.

López, nacido en Buenos Aires en 1965, es autor de los libros de poesía Bienamado y Meteoro, así como de las novelas Una muchacha muy bella, La ilusión de los mamíferos y El bosque infinitesimal. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas, incluyendo francés, inglés, italiano y neerlandés.

Con una prosa que ha sido calificada como "finísima" y "desmesurada", Las iracundas ofrece una literatura rica en humor, erotismo, erudición y grotesco, transformando la deriva de un barco en una meditación sobre el amor perdido, la memoria y aquello que, a pesar de todo, se resiste a desvanecerse.