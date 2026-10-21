El Ojo del Arte se suma a ArteBA con entrevistas y charlas sobre sustentabilidad

FOTO: Gisela Asmundo, directora de El Ojo del Arte, y María Paula Zacharías, conductora del programa radial.

Buenos Aires, 21 octubre (NA) - El Ojo del Arte estará presente en la 35ª edición de ArteBA con un stand propio en La Rural y, simultáneamente, llevará a cabo un ciclo de charlas centradas en arte y sustentabilidad, donde participarán artistas, curadores e investigadores que examinarán las problemáticas ambientales desde diversas ópticas.

El sitio web y programa radial dirigido por la historiadora del arte Gisela Asmundo se unirá a la feria como media partner. En el stand N 078, María Paula Zacharías, conductora del programa, realizará entrevistas a destacados artistas como Marta Minujín, Matías Duville, Delia Cancela, Fabián Marcaccio y La Chola Poblete.

Las entrevistas se transmitirán en Radio Rivadavia el domingo 1° de noviembre al mediodía.

Como parte de las actividades complementarias de ArteBA, El Ojo del Arte llevará a cabo dos encuentros gratuitos el miércoles 28 y el sábado 31 de octubre, a las 21, en el restaurante Águila Pabellón, que se encuentra en Sarmiento 2725.

La primera mesa contará con la participación de la curadora Lara Marmor, la gestora cultural Florencia Pochinki y los artistas Florencia Levy, Donjo León y Osias Yanov.

Marmor es investigadora en arte contemporáneo, mientras que Pochinki forma parte de ZONA, un proyecto que busca generar lazos entre arte, ecología y ciencia. Levy investiga las conexiones entre memoria, territorio y medioambiente; León utiliza materiales orgánicos e inorgánicos y procesos naturales, y Yanov estudia las interacciones entre cuerpo, espacio y materia.

El sábado 31, el panel incluirá a la filósofa y crítica de arte Elena Oliveras y los artistas Lucas Pertile, Samanta Abugauch y Matilde Marín.

Oliveras es parte de la Academia Nacional de Bellas Artes; Pertile combina abstracción y figuración en su obra pictórica; Abugauch utiliza representaciones de animales como metáforas de la condición humana, y Marín investiga las relaciones entre imagen, memoria y territorio. Ambas actividades serán de entrada libre y gratuita.