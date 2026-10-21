El Ojo del Arte se suma a ArteBA con entrevistas y charlas sobre sustentabilidad
En la 35ª edición de ArteBA, El Ojo del Arte, liderado por Gisela Asmundo, ofrecerá entrevistas a artistas y dos charlas gratuitas sobre arte y medioambiente en La Rural.
FOTO: Gisela Asmundo, directora de El Ojo del Arte, y María Paula Zacharías, conductora del programa radial.
Buenos Aires, 21 octubre (NA) - El Ojo del Arte estará presente en la 35ª edición de ArteBA con un stand propio en La Rural y, simultáneamente, llevará a cabo un ciclo de charlas centradas en arte y sustentabilidad, donde participarán artistas, curadores e investigadores que examinarán las problemáticas ambientales desde diversas ópticas.
El sitio web y programa radial dirigido por la historiadora del arte Gisela Asmundo se unirá a la feria como media partner. En el stand N 078, María Paula Zacharías, conductora del programa, realizará entrevistas a destacados artistas como Marta Minujín, Matías Duville, Delia Cancela, Fabián Marcaccio y La Chola Poblete.
Las entrevistas se transmitirán en Radio Rivadavia el domingo 1° de noviembre al mediodía.
Como parte de las actividades complementarias de ArteBA, El Ojo del Arte llevará a cabo dos encuentros gratuitos el miércoles 28 y el sábado 31 de octubre, a las 21, en el restaurante Águila Pabellón, que se encuentra en Sarmiento 2725.
La primera mesa contará con la participación de la curadora Lara Marmor, la gestora cultural Florencia Pochinki y los artistas Florencia Levy, Donjo León y Osias Yanov.
Marmor es investigadora en arte contemporáneo, mientras que Pochinki forma parte de ZONA, un proyecto que busca generar lazos entre arte, ecología y ciencia. Levy investiga las conexiones entre memoria, territorio y medioambiente; León utiliza materiales orgánicos e inorgánicos y procesos naturales, y Yanov estudia las interacciones entre cuerpo, espacio y materia.
El sábado 31, el panel incluirá a la filósofa y crítica de arte Elena Oliveras y los artistas Lucas Pertile, Samanta Abugauch y Matilde Marín.
Oliveras es parte de la Academia Nacional de Bellas Artes; Pertile combina abstracción y figuración en su obra pictórica; Abugauch utiliza representaciones de animales como metáforas de la condición humana, y Marín investiga las relaciones entre imagen, memoria y territorio. Ambas actividades serán de entrada libre y gratuita.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizará en ArteBA?
El Ojo del Arte llevará a cabo entrevistas y charlas sobre arte y sustentabilidad.
¿Quién dirige El Ojo del Arte?
La historiadora del arte Gisela Asmundo es la directora del proyecto.
¿Cuándo se llevarán a cabo las charlas?
Las charlas se realizarán el 28 y 31 de octubre a las 21 horas.
¿Dónde se ubica el stand de El Ojo del Arte?
El stand estará ubicado en La Rural, en el stand N 078.
¿Quiénes serán entrevistados en el stand?
Entre otros, se entrevistará a Marta Minujín y Matías Duville.
[Fuente: Noticias Argentinas]