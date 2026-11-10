Nuevas normativas sobre enchufes en islas de cocina para prevenir accidentes

Durante años, la instalación de un enchufe en la isla de la cocina fue un estándar en millones de hogares. Sin embargo, este tipo de colocación dejó cables colgando, lo que representa un riesgo conocido para la seguridad. Aunque los enchufes en islas no están prohibidos, las normativas han cambiado significativamente.

Según el Código Eléctrico Nacional de 2023, si se instala un enchufe en una isla, este debe estar ubicado en la superficie de la encimera o a no más de 20 pulgadas por encima de ella. Este cambio en la normativa responde a datos proporcionados por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, que revelaron que entre 1991 y 2020, se estimó que aproximadamente 9,700 personas, muchas de ellas niños, fueron atendidas en salas de emergencia tras tirar o chocar con cables conectados a enchufes ubicados por debajo de las islas y penínsulas.

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) destacó que este cambio en la normativa busca mejorar la seguridad en los hogares, especialmente en aquellos con niños pequeños. La recomendación es que, en caso de mantener los receptáculos en islas, se utilicen cubiertas de enchufe similares a las que se emplean para proteger a los niños de accidentes eléctricos.

Las modificaciones en la normativa buscan reducir los riesgos asociados con el uso de enchufes en islas de cocina, fomentando así un entorno más seguro para las familias. Con la implementación de estas nuevas regulaciones, se espera que los propietarios de viviendas reconsideren la instalación de enchufes en sus islas y tomen medidas proactivas para prevenir accidentes.