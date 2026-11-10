Nuevas normativas sobre enchufes en islas de cocina para prevenir accidentes
La normativa de 2023 del Código Eléctrico Nacional establece que los enchufes en islas deben estar instalados en la superficie o a no más de 20 pulgadas de altura para evitar accidentes.
FOTO: Nuevas normativas sobre enchufes en islas de cocina
Durante años, la instalación de un enchufe en la isla de la cocina fue un estándar en millones de hogares. Sin embargo, este tipo de colocación dejó cables colgando, lo que representa un riesgo conocido para la seguridad. Aunque los enchufes en islas no están prohibidos, las normativas han cambiado significativamente.
Según el Código Eléctrico Nacional de 2023, si se instala un enchufe en una isla, este debe estar ubicado en la superficie de la encimera o a no más de 20 pulgadas por encima de ella. Este cambio en la normativa responde a datos proporcionados por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, que revelaron que entre 1991 y 2020, se estimó que aproximadamente 9,700 personas, muchas de ellas niños, fueron atendidas en salas de emergencia tras tirar o chocar con cables conectados a enchufes ubicados por debajo de las islas y penínsulas.
La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) destacó que este cambio en la normativa busca mejorar la seguridad en los hogares, especialmente en aquellos con niños pequeños. La recomendación es que, en caso de mantener los receptáculos en islas, se utilicen cubiertas de enchufe similares a las que se emplean para proteger a los niños de accidentes eléctricos.
Las modificaciones en la normativa buscan reducir los riesgos asociados con el uso de enchufes en islas de cocina, fomentando así un entorno más seguro para las familias. Con la implementación de estas nuevas regulaciones, se espera que los propietarios de viviendas reconsideren la instalación de enchufes en sus islas y tomen medidas proactivas para prevenir accidentes.
Lectura rápida
¿Qué cambios se realizaron en la normativa sobre enchufes en islas de cocina?
Se estableció que los enchufes deben estar en la superficie de la encimera o a no más de 20 pulgadas de altura.
¿Por qué se implementaron estas nuevas normativas?
Los cambios se implementaron para reducir los accidentes relacionados con cables colgantes, especialmente para proteger a los niños.
¿Cuántas personas fueron atendidas por accidentes relacionados con enchufes?
Entre 1991 y 2020, se estimó que 9,700 personas, muchas de ellas niños, fueron atendidas en emergencias.
¿Qué recomienda la NFPA para los enchufes en islas?
La NFPA sugiere usar cubiertas de enchufe para proteger a los niños de posibles accidentes eléctricos.
¿Qué se espera con la implementación de estas regulaciones?
Se espera que los propietarios reconsideren la instalación de enchufes y tomen medidas para prevenir accidentes.