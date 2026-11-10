¿Es seguro beber de tazas vintage? Lo que necesitas saber

Las tazas vintage son un hallazgo común en las tiendas de segunda mano y muchas personas cuentan con colecciones en sus hogares. Sin embargo, aunque algunas de estas tazas pueden ser hermosas o divertidas, surge la inquietud sobre su seguridad para el consumo. Con el tiempo, los estándares de fabricación han cambiado, y antes se permitía el uso de plomo en utensilios de cocina y vajilla. Además, el desgaste puede afectar los esmaltes o provocar grietas y astillas.

Las tazas vintage no son inherentemente inseguras para beber, pero factores como la edad, los materiales y el estado de conservación pueden generar preocupaciones. Por ejemplo, las tazas de cerámica más antiguas pueden contener plomo o cadmio en sus esmaltes, que pueden filtrarse en las bebidas, especialmente cuando están expuestas a líquidos calientes o ácidos. Así lo advirtió Melissa Davies, diseñadora de interiores, curadora de antigüedades, abogada y fundadora de The Preppy Grandmillennial.

Además, daños como astillas, grietas y acabados deteriorados pueden dificultar la limpieza de las tazas y comprometer su seguridad. Para evitar riesgos, es recomendable utilizar las siguientes tazas solo con fines decorativos:

Tazas con astillas o craquelado: Si tu taza presenta astillas o craquelado (pequeñas fracturas), es mejor no beber de ellas. Los líquidos pueden filtrarse en estas superficies no selladas, lo que potencialmente atrapa bacterias y dificulta una limpieza adecuada. Los esmaltes dañados también pueden exponer materiales subyacentes que no están destinados al contacto directo con las bebidas.

Tazas de cristal de plomo: Las tazas de cristal de plomo contienen plomo, y para calificar como "cristal de plomo", el contenido debe ser al menos 24% de óxido de plomo en peso. Sin embargo, son recipientes bellos que se pueden utilizar de otras maneras.

Tazas anteriores a 1970: Los artículos fabricados antes de 1971 no estaban sujetos a estándares sobre plomo en Estados Unidos. Para mayor seguridad, es aconsejable consumir de tazas fabricadas después de 1992, año en que las regulaciones se volvieron más estrictas. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), esto es especialmente cierto para las tazas de colores brillantes (como rojo, naranja y amarillo), que pueden contener esmaltes hechos con plomo o cadmio.

Tazas de pewter antiguas: Aunque el pewter moderno es seguro para beber, las tazas de pewter antiguas que datan de los siglos XVII y XVIII no son seguras. Según la Pewter Society, a menudo contienen un pequeño porcentaje de plomo.

Cerámica vintage: La FDA también desaconseja beber de ciertos tipos de cerámica vintage o alfarería, que incluye piezas con apariencia artesanal o "cruda", diseños de formas irregulares y piezas dañadas o excesivamente desgastadas. Se recomienda precaución con cualquier artículo adquirido en un mercado de pulgas o a un vendedor ambulante que no permita verificar si la alfarería proviene de un fabricante confiable.

Tazas con la indicación "Uso decorativo solamente": Si tu taza vintage tiene la frase "Uso decorativo solamente" (o similar), significa que no ha cumplido con los estándares de seguridad alimentaria. Esto es más común en tazas de souvenir, piezas de novedad y cerámica decorativa.

Esta lista no es exhaustiva, ya que muchas tazas vintage son seguras para beber, y otras que no están en esta lista requieren precaución. Se recomienda usar el sentido común, investigar un poco y, en caso de duda, reutilizar la taza para otro fin.