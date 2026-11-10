Las tendencias de decoración para 2027: un hogar acogedor y flexible

Las tendencias de decoración suelen cambiar con el tiempo, pero en 2027, se espera que los hogares reflejen un deseo de espacios acogedores y funcionales. Según el informe de tendencias de Zillow, las personas anhelan interiores más elevados y flexibles, que permitan disfrutar de la convivencia y desconectar de la tecnología.

La experta en tendencias de Zillow, Amanda Pendleton, destacó que lo que se observa en el mercado puede ser un buen indicador de lo que la gente busca en sus hogares. En los últimos años, el diseño se inclinó hacia lo tradicional, pero ahora se pronostica un enfoque más maduro y sofisticado.

El concepto de lo acogedor ha evolucionado. Pendleton comentó que antes se asociaba con un estilo ecléctico y recogido, como el de una abuela, lleno de mantas y hallazgos de mercados de pulgas. Sin embargo, la búsqueda de términos como "ecléctico" y "boho" ha disminuido un 19% y un 13% respectivamente, lo que indica que el estilo acogedor se ha transformado en algo más "elevado". Esto significa que los espacios deben parecer un refugio acogedor, pero también estar acabados y ser intencionales.

Las tendencias de interiores elevados se traducen en comedores formales listos para recibir invitados o rincones íntimos y coloridos. El uso de colores vibrantes no desaparecerá, ya que Zillow reportó un aumento del 84% en menciones de términos relacionados en listados de venta, después de un incremento del 149% el año anterior.

Por otro lado, la búsqueda de espacios para desconectar de la tecnología también está en auge. Aunque las menciones sobre inteligencia artificial aumentaron un 119% en los listados de Zillow, también se observó un incremento del 34% en la demanda de lugares sin pantallas. Pendleton señaló que "el desintoxicación digital es el nuevo lujo". Las personas buscan zonas en sus hogares donde no necesiten cargar dispositivos y puedan disfrutar del tiempo con sus seres queridos.

El informe de Zillow también reveló que en 2027, la convivencia será fundamental. La demanda de características como oficinas en casa (42%), salas de medios (37%) y espacios flexibles (35%) ha aumentado, mientras que el interés por cocinas de chef ha disminuido un 21%. Las personas están más dispuestas a quedarse en casa y disfrutar de la compañía de sus seres queridos.

Además, se ha notado un incremento del 58% en las búsquedas relacionadas con la vida multigeneracional, lo que sugiere un interés en características que faciliten envejecer en casa. Elementos como barras de apoyo (19%), puertas más anchas (13%) y habitaciones de bebés (9%) están ganando popularidad.

Aunque las tendencias pueden cambiar, crear un hogar con perdurabilidad nunca pasará de moda.