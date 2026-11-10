Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por temperaturas que oscilarán entre los 17° y 34°. Las condiciones meteorológicas indican un día con cielo parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable durante la jornada.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo se presenta con broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es similar, manteniéndose en 17°. La humedad es alta, alcanzando el 88%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es buena, con 8000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte, contribuyendo a la circulación del aire en la región.

Para el día de hoy, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que sugiere que la jornada será calurosa, especialmente en horas de la tarde. La presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa, lo que es indicativo de un día estable.

En el pronóstico extendido, se anticipan días de temperaturas elevadas. Para el miércoles 11 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 36°, con cielo despejado. El jueves 12 de noviembre, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 24° y máximas de 38°, aunque se prevén lluvias ligeras. El viernes 13 de noviembre, las temperaturas se mantendrán altas, con mínimas de 21° y máximas de 32°, y también se anticipan lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 14 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas.