Alertas

El área de Rosario será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 mm y 70 mm, superándose en forma puntual, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de cielo despejado, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica se mantiene en 25°. La humedad es del 50%, con una visibilidad de 10,000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. A medida que avance la tarde, se intensificarán las tormentas, con posibilidad de lluvias intensas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica superior a la temperatura real. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente cálido y húmedo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en el clima. Para el domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 29°, con cielo despejado. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con cielo nublado. El martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 32°, con cielo despejado.