Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 21 de noviembre
Este sábado 21 de noviembre, Rosario se verá afectada por tormentas fuertes, con precipitaciones acumuladas de hasta 70 mm. La temperatura oscilará entre 15° y 25°, con alta humedad y viento leve.
FOTO: Clima en Rosario: tormentas y altas temperaturas para el 21 de noviembre
Alertas
El área de Rosario será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 mm y 70 mm, superándose en forma puntual, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Rosario es de cielo despejado, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica se mantiene en 25°. La humedad es del 50%, con una visibilidad de 10,000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1011 hPa.
El clima hoy sábado 21 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. A medida que avance la tarde, se intensificarán las tormentas, con posibilidad de lluvias intensas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica superior a la temperatura real. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente cálido y húmedo.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en el clima. Para el domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 29°, con cielo despejado. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con cielo nublado. El martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 32°, con cielo despejado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Rosario?
Se anticipan tormentas fuertes con precipitaciones de hasta 70 mm y temperaturas entre 15° y 25°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 24° con una sensación térmica de 25°.
¿Qué alertas hay para hoy?
Se prevén tormentas severas con lluvias intensas, actividad eléctrica y posible granizo.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan días con temperaturas que oscilarán entre 13° y 32°, con variaciones en el cielo.
¿Qué condiciones actuales hay en Rosario?
El cielo está despejado, con una humedad del 50% y viento leve desde el este-noreste.