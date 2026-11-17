Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 26°. La sensación térmica es la misma, 26°. La humedad se encuentra en un 46%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 1.34 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa que no superará los 2 m/s. La humedad y la visibilidad se mantienen estables, lo que contribuye a un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en el clima. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, también con lluvias ligeras. Para el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras nuevamente. El sábado 21 de noviembre, la temperatura mínima será de 18° y la máxima de 29°, con pocas nubes. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.