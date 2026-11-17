Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 17 de noviembre
Este martes 17 de noviembre, Córdoba presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzan los 26°. Se prevé un descenso en los próximos días, con lluvias ligeras y temperaturas mínimas que rondarán los 17°.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 17 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 26°. La sensación térmica es la misma, 26°. La humedad se encuentra en un 46%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 1.34 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1009 hPa.
El clima hoy martes 17 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa que no superará los 2 m/s. La humedad y la visibilidad se mantienen estables, lo que contribuye a un día agradable en la ciudad.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Córdoba traerán cambios en el clima. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, también con lluvias ligeras. Para el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras nuevamente. El sábado 21 de noviembre, la temperatura mínima será de 18° y la máxima de 29°, con pocas nubes. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se espera un clima cálido con temperaturas de 17° a 26° y cielo con nubes dispersas.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual en Córdoba es de 26° con una sensación térmica igual.
¿Habrá lluvias en los próximos días?
Sí, se anticipan lluvias ligeras a partir del miércoles 18 de noviembre.
¿Cómo estará el clima el miércoles?
El miércoles se espera una mínima de 17° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual en Córdoba es del 46%.