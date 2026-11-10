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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que alcanzarán los 26°. La humedad es del 45% y el cielo se mantendrá despejado durante la jornada.

10/11/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 25°, con una humedad del 45%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para este martes 10 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 45%, lo que proporcionará un ambiente agradable. El viento continuará soplando a una velocidad de 5 m/s, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica un aumento en las temperaturas. Para el miércoles 11 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo despejado. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 36°, con algunas nubes. El viernes 13 de noviembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 39°, con probabilidades de lluvias moderadas. El sábado 14 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado.

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