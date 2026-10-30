Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 30 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para este viernes 30 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 30°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad se mantendrá en un 64%, y el viento, aunque leve, contribuirá a la sensación de frescura durante la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en el clima. El sábado 31 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 31°, con probabilidad de lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, también con lluvias moderadas. Para el lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.