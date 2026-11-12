Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 58%, lo que genera un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el noroeste.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 19° y una máxima que podría llegar a los 36°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que contribuirá a un día caluroso. No se prevén lluvias para hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días traerán cambios significativos en el clima. Para el viernes 13 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 37°, con pronóstico de lluvias intensas. El sábado 14 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 27°, también con lluvias intensas. El domingo 15 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. Para el lunes 16 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 17 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.