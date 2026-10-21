En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima inestable con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre los 14° y 20°. Se espera una jornada fresca y húmeda.

21/10/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 21 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 21 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de light rain, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 74%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el este-sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante la jornada, con un viento moderado que podría influir en la sensación térmica. La humedad alta y la visibilidad adecuada permitirán que la lluvia no genere inconvenientes significativos en la circulación.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un clima variable. El jueves 22 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, con heavy intensity rain. El viernes 23 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 18°, con moderate rain. Para el sábado 24 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, con light rain. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 14°, también con light rain. Finalmente, el lunes 26 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con scattered clouds.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf