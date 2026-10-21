Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 74%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el este-sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante la jornada, con un viento moderado que podría influir en la sensación térmica. La humedad alta y la visibilidad adecuada permitirán que la lluvia no genere inconvenientes significativos en la circulación.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un clima variable. El jueves 22 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, con. El viernes 23 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 18°, con. Para el sábado 24 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, con. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 14°, también con. Finalmente, el lunes 26 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con