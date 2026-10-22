Un estudio revela que el aceite de pescado no mejora la salud cerebral en dos años de investigación

FOTO: El aceite de pescado y su impacto en la salud cerebral

Millones de personas en Estados Unidos consumen suplementos de aceite de pescado con la esperanza de proteger su memoria y mantener la salud cerebral a medida que envejecen. Estos productos han generado un negocio millonario, con un gasto anual que supera los $1,000 millones en suplementos que contienen ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes son esenciales para construir y mantener las conexiones entre las células cerebrales que apoyan la memoria, el aprendizaje y otras funciones cognitivas.

No obstante, un nuevo estudio sugiere que aumentar la ingesta de omega-3 a través de suplementos puede no proporcionar la protección que muchos esperan. Investigadores del Keck Medicine de la USC encontraron que, a pesar de que dosis altas de omega-3 alcanzaron con éxito el cerebro, no se observaron mejoras medibles en la memoria, las habilidades de pensamiento ni protección contra la pérdida de volumen cerebral.

Los hallazgos, publicados en eBioMedicine, provienen de un ensayo clínico de dos años que incluyó a adultos mayores considerados en riesgo elevado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. A pesar de tomar suplementos de omega-3 diariamente, los participantes no mostraron ventajas cognitivas significativas en comparación con aquellos que recibieron un placebo.

"Todos deseamos que existiera una solución mágica para prevenir el Alzheimer, pero nuestros hallazgos mostraron que los suplementos de aceite de pescado no parecen proteger la salud cerebral", comentó Hussein Naji Yassine, MD, director del Centro de Salud Cerebral Personalizada de la USC y principal investigador del estudio. "Si bien los omega-3 desempeñan un papel importante en la formación de conexiones entre las células cerebrales necesarias para la cognición, nuestros resultados no respaldan el uso de suplementos de aceite de pescado como medida preventiva contra el Alzheimer".

Un estudio de dos años prueba los beneficios cerebrales del aceite de pescado

Para investigar si los suplementos de omega-3 podrían proteger el cerebro envejecido, los investigadores inscribieron a 365 adultos de entre 55 y 80 años. Todos los participantes rara vez consumían pescado, una fuente dietética principal de ácidos grasos omega-3, y eran considerados en riesgo elevado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

Casi la mitad (47%) portaba el gen APOE4, una variante genética asociada a un riesgo significativamente mayor de desarrollar Alzheimer en la vida posterior. Aunque tener esta variante no significa que una persona necesariamente desarrollará la enfermedad, es el factor de riesgo genético más fuerte conocido para el Alzheimer de inicio tardío.

Los participantes fueron asignados al azar para recibir un suplemento diario de aceite de pescado o un placebo, un tratamiento inactivo utilizado para comparación. Los suplementos proporcionaron 2,000 mg de ácido docosahexaenoico (DHA), un ácido graso omega-3 que es especialmente importante para el cerebro.

El DHA es un componente mayor de las membranas celulares cerebrales, ayudando a mantener la estructura y función de las neuronas. También apoya la comunicación entre las células nerviosas, lo que lo convierte en un nutriente importante para la actividad cerebral normal.

El estudio fue doble ciego, lo que significa que ni los participantes ni los investigadores sabían quién estaba recibiendo el suplemento activo durante el ensayo. Este enfoque ayuda a reducir sesgos y facilita la determinación de si los beneficios observados son realmente causados por el tratamiento.

Niveles de omega-3 aumentaron, pero la memoria no mejoró

Antes de evaluar si los suplementos mejoraron la salud cerebral, los investigadores necesitaban responder a una pregunta fundamental: ¿Los ácidos grasos omega-3 estaban realmente llegando al cerebro?

Para averiguarlo, midieron las concentraciones de DHA en el líquido cefalorraquídeo, el líquido claro que rodea y protege el cerebro y la médula espinal. Examinar este líquido puede proporcionar información sobre las sustancias que ingresan y circulan dentro del sistema nervioso central.

Después de seis meses, los niveles de DHA en el líquido cefalorraquídeo aumentaron un promedio del 17% entre los participantes que tomaron los suplementos. Esto proporcionó evidencia de que los ácidos grasos omega-3 estaban llegando a su destino previsto.

Sin embargo, llevar DHA al sistema nervioso central fue solo parte del objetivo. La pregunta más importante era si esos niveles más altos se traducirían en una mejor salud cerebral.

Los investigadores evaluaron la memoria y otras habilidades cognitivas de los participantes al inicio del ensayo y nuevamente después de dos años. A pesar del aumento en DHA, aquellos que tomaron aceite de pescado no obtuvieron mejores resultados en las pruebas cognitivas que los participantes que recibieron el placebo.

Las imágenes cerebrales revelaron resultados igualmente decepcionantes.

Los suplementos no impidieron la reducción del hipocampo, una región profunda del cerebro que desempeña un papel central en la formación y organización de recuerdos. El hipocampo es particularmente vulnerable a los cambios asociados con el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer, lo que hace que su tamaño sea un indicador importante que los investigadores utilizan al estudiar la salud cerebral.

En conjunto, los resultados sugieren que simplemente aumentar la disponibilidad de DHA en el cerebro no es suficiente para producir beneficios cognitivos medibles en este grupo de adultos mayores.

Por qué los suplementos de aceite de pescado pueden funcionar de manera diferente que los alimentos

Los hallazgos inesperados han planteado una nueva pregunta para los investigadores: Si los omega-3 pueden llegar al cerebro, ¿por qué niveles más altos no mejoran necesariamente su función?

Yassine y sus colegas están investigando cómo el cerebro absorbe, procesa y utiliza estos nutrientes. Su investigación anterior sugiere que los omega-3 pueden ser más beneficiosos cuando se consumen como parte de un patrón dietético más amplio, en lugar de tomarse de forma aislada como un suplemento.

Una posibilidad involucra la dieta mediterránea, que enfatiza alimentos como pescado, verduras, frutas, granos enteros, legumbres, nueces y aceite de oliva. Este patrón alimentario proporciona naturalmente ácidos grasos omega-3 junto con otros nutrientes y se ha asociado con un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer.

Los investigadores sospechan que la combinación de nutrientes en una dieta equilibrada, junto con la salud general de un individuo, puede influir en cuán efectivamente los omega-3 apoyan el cerebro.

"Nos enfocamos en comprender mejor cómo el cerebro procesa los omega-3 y si factores como mala salud, patrón dietético, riesgo genético y edad pueden cambiar la capacidad del cerebro para absorber y utilizar efectivamente los omega-3", indicó Yassine. "Estamos trabajando para desarrollar medicamentos que puedan ayudar al cerebro a utilizar mejor estos nutrientes para preservar la función cognitiva".

Comprender estas diferencias podría eventualmente ayudar a los científicos a identificar por qué ciertas personas pueden responder mejor a los omega-3 que otras y si nuevos tratamientos podrían mejorar la capacidad del cerebro para beneficiarse de estas grasas esenciales.

Es importante destacar que los hallazgos no significan que los ácidos grasos omega-3 sean innecesarios o que consumir pescado no ofrezca beneficios para la salud. En cambio, indican que tomar suplementos de DHA en altas dosis por sí solos no proporcionó protección medible contra el deterioro cognitivo o la reducción del hipocampo en la población estudiada.

Los hábitos saludables siguen siendo clave para la prevención del Alzheimer

Aunque el ensayo se centró específicamente en los suplementos de aceite de pescado, los investigadores enfatizan que proteger la salud cerebral requiere un enfoque mucho más amplio.

En lugar de depender de un solo suplemento, recomiendan mantener hábitos saludables a lo largo de la vida, incluyendo actividad física regular, suficiente sueño de calidad y una dieta nutritiva y equilibrada.

Estos comportamientos apoyan la salud general y pueden ayudar a reducir los factores asociados con el deterioro cognitivo. El ejercicio físico, por ejemplo, promueve la salud cardiovascular y el flujo sanguíneo, mientras que el sueño juega un papel importante en la formación de recuerdos y el mantenimiento normal del cerebro.

"Mantenerse saludable a lo largo de la vida sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para reducir el riesgo de Alzheimer, incluyendo ejercicio regular, sueño de calidad y una dieta equilibrada", concluyó Yassine. "Vivir un estilo de vida saludable es el equivalente cerebral de realizar mantenimiento regular del automóvil y cambios de aceite de alta calidad. El cerebro tiene más probabilidades de perder mayor función si los problemas de salud en otras partes del cuerpo no se abordan, de la misma manera que los motores de los automóviles dejan de funcionar si se omite el mantenimiento regular".

Aunque estos factores de estilo de vida no se probaron directamente en el ensayo, los investigadores creen que ofrecen una base más prometedora para la salud cerebral a largo plazo que depender únicamente de suplementos de aceite de pescado.

Los resultados también destacan una distinción importante: un nutriente puede ser esencial para la función cerebral saludable sin proporcionar protección adicional cuando se consume en grandes dosis como un suplemento. Comprender por qué eso sucede puede abrir nuevas avenidas de investigación en la prevención del Alzheimer y las necesidades nutricionales del cerebro envejecido.

La investigación fue apoyada por los Institutos Nacionales de Salud, números de subvención RF1AG076124, R01AG055770, R01AG067063, R01AG054434, R21AG056518, P30AG066530 y R01AG054434, y la Fundación de Descubrimiento de Medicamentos para el Alzheimer, número de subvención GC-201711-2014197.