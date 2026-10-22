Investigadores del CONICET obtienen subsidio para avanzar en biomedicina con Pew Charitable Trusts

La fundación estadounidense Pew Charitable Trusts anunció la selección de cuatro parejas de investigadores de América Latina, entre ellas la conformada por Marcelo Yanovsky y Esteban Beckwith, quienes recibirán un subsidio de 180.000 dólares para llevar a cabo un proyecto colaborativo en biomedicina. Este reconocimiento se enmarca en la primera edición del "Partnership Award", cofinanciado por la Iniciativa Chan Zuckerberg, y busca fomentar la colaboración científica interdisciplinaria en la región.

El proyecto de Yanovsky, investigador en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA), y Beckwith, director del Laboratorio de Neurobiología del Comportamiento del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), se centrará en el estudio de cómo los organismos regulan la expresión de genes en respuesta al estrés ambiental. A través de este trabajo, se explorará la "detención" de intrones, un mecanismo de regulación postranscripcional que permite que el ARN permanezca en el núcleo celular como una reserva que puede ser utilizada rápidamente cuando se recibe la señal adecuada.

El proyecto, que utilizará modelos como la planta Arabidopsis thaliana y la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, tiene como objetivo determinar si la detención de intrones se conserva en plantas y animales, así como comprender los mecanismos de control involucrados. Yanovsky destacó que la investigación también se enfocará en la proteína PRMT5, que tiene un rol crucial en el desarrollo de plantas y en la proliferación celular en humanos, y que podría influir en la respuesta a cambios ambientales.

"El subsidio nos permite abrir una nueva línea de investigación en el laboratorio, incorporando un enfoque molecular al estudio de la regulación de la expresión génica", afirmó Beckwith. El investigador agregó que el proyecto generará una gran cantidad de datos que facilitarán el desarrollo de nuevas preguntas y líneas de investigación en el futuro.

El programa de Pew busca impulsar proyectos interdisciplinarios que no podrían completarse en un solo laboratorio y que requieren enfoques innovadores en investigación biomédica. Yanovsky expresó su honor por haber sido seleccionado en un proceso competitivo y resaltó la importancia de colaborar con Beckwith en este ambicioso proyecto que explora la regulación génica en paralelo en plantas y animales.

"Este reconocimiento representa la posibilidad de retomar una colaboración activa con Marcelo, con quien tengo un vínculo de muchos años y un gran cariño", concluyó Beckwith.