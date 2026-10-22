Los pájaros huyen más rápido de las mujeres que de los hombres, pero no saben por qué

FOTO: Los pájaros son más temerosos ante las mujeres que ante los hombres.

Un reciente estudio internacional reveló un comportamiento sorprendente en las aves urbanas: los pájaros tienden a huir más rápido cuando son abordados por mujeres que por hombres. Esta investigación, que abarcó cinco países europeos y 37 especies de aves, ha dejado a los científicos desconcertados, ya que no logran encontrar una explicación clara para este fenómeno.

La investigación se llevó a cabo en parques y espacios verdes de Czechia, Francia, Alemania, Polonia y España, donde participantes masculinos y femeninos, equiparados en altura y vestimenta, se acercaron a las aves. En promedio, los hombres lograron acercarse aproximadamente un metro más que las mujeres antes de que las aves decidieran volar.

Los resultados, publicados en la revista de la British Ecological Society llamada People and Nature, mostraron un patrón consistente en todas las especies estudiadas, que incluía desde aves más asustadizas como las urracas hasta las palomas, que generalmente permiten una aproximación más cercana.

¿Por qué los pájaros temen más a las mujeres?

Los investigadores sugieren que las aves urbanas pueden distinguir entre humanos masculinos y femeninos, aunque aún no han podido determinar qué características específicas reconocen o por qué parecen ser más cautelosas ante las mujeres. El profesor Daniel Blumstein de la Universidad de California, Los Ángeles, quien participó en el estudio, expresó que, a pesar de no poder explicar el fenómeno, los resultados son convincentes.

"Estoy completamente convencido de que nuestras conclusiones son correctas, que las aves urbanas reaccionan de manera diferente según el sexo de la persona que se acerca, pero no puedo explicarlo en este momento. Utilizamos técnicas de análisis comparativo de vanguardia que mostraron que nuestros hallazgos eran consistentes en diferentes ciudades y especies, pero simplemente no tenemos una explicación concluyente aún", afirmó.

La doctora Yanina Benedetti de la Universidad Checa de Ciencias de la Vida, otra integrante del equipo de investigación, comentó que este descubrimiento desafiaba sus expectativas sobre la reacción de las aves ante los observadores humanos. "Como mujer en el campo, me sorprendió que las aves reaccionaran de manera diferente a nosotras. Este estudio resalta cómo los animales en las ciudades 'ven' a los humanos, lo que tiene implicaciones para la ecología urbana y la igualdad en la ciencia. Muchos estudios de comportamiento asumen que un observador humano es neutral, pero este no fue el caso para las aves urbanas en nuestro estudio", expresó.

¿Qué detectan las aves en los humanos?

Los científicos han propuesto varias explicaciones posibles para este comportamiento. Podría tratarse de señales químicas, como las feromonas, variaciones en la forma del cuerpo o diferencias en la manera de caminar entre hombres y mujeres. Sin embargo, estas ideas aún son especulativas y se necesitarán experimentos adicionales para identificar la causa real.

El doctor Federico Morelli de la Universidad de Turín, coautor del estudio, destacó que la pregunta sin respuesta es uno de los aspectos más fascinantes del descubrimiento. "Esta es quizás la parte más interesante de nuestro estudio. Hemos identificado un fenómeno, pero realmente no sabemos por qué. Sin embargo, lo que nuestros resultados destacan es la sofisticada capacidad de las aves para evaluar su entorno", comentó.

Los hallazgos sugieren que las aves urbanas pueden ser sensibles a características humanas que las personas mismas rara vez notan. Identificar esas señales podría ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo la vida silvestre evalúa las amenazas potenciales en entornos compartidos con humanos.

La doctora Benedetti concluyó: "Las aves urbanas claramente reaccionan a señales sutiles que los humanos no notan fácilmente. Estudios futuros podrían centrarse en factores individuales como patrones de movimiento, señales olfativas o características físicas, probándolos por separado en lugar de agruparlos según el sexo del observador. Este enfoque ayudaría a identificar las señales específicas que detectan las aves".

Más investigación es necesaria para explicar el comportamiento de las aves

A pesar de que la investigación incluyó 2,701 observaciones, los científicos enfatizan que sus hallazgos son preliminares. Se necesitarán estudios adicionales para establecer si la diferencia en las respuestas de las aves a hombres y mujeres aparece de manera consistente en otros entornos y poblaciones. Por el momento, el descubrimiento sugiere una posibilidad intrigante: las aves que comparten nuestras ciudades pueden estar prestando atención a diferencias sutiles entre las personas que los científicos aún no comprenden completamente.