Boca se enfrenta con Atlético Mineiro de Brasil, por la gran final de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El encuentro se lleva a cabo desde las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, cuenta el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR está su compatriota Antonio García, tiene la cobertura en vivo de Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas y se puede ver a través de ESPN, DSports y Disney+ Premium.

Seguí la transmisión de Cadena 3 Argentina

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Boca llega a este crucial enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que con Rodolfo Arruabarrena como técnico consiguió una regularidad que le permitió dar pelea hasta el final en todos los frentes en el presente semestre.

El equipo de La Ribera no solo se quedó con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y se encuentra en la final de la Copa Sudamericana, sino que también está clasificado para el partido decisivo en la Copa Argentina y en los playoffs del Torneo Clausura.

La formación titular de Boca Juniors

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???? ¡La formación de @BocaJrsOficial confirmada para la CONMEBOL #Sudamericana! #LaGranConquista https://t.co/3jfIgBTKK4 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2026

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La formación titular de Atlético Mineiro

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???????? ¡Los 11 de @atletico para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana! https://t.co/VNZ9pCfzDV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2026

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