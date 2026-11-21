Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- En medio de una mezcla de alegría y emoción, el capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, compartió su felicidad tras la consagración en la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a Atlético Mineiro en el Metropolitano de Barranquilla. Paredes destacó la importancia de este título en su carrera, expresando: "Este título entra en lo más importante de mi vida".

El jugador se deshizo en elogios hacia el equipo que logró romper una racha de 18 años sin títulos internacionales. En sus declaraciones, subrayó el significado personal del campeonato, mencionando: "Desde el día en que me fui, pensaba en esto, tenía la ilusión de volver y con títulos para devolver el cariño que me da la gente". Paredes también agradeció a sus compañeros, resaltando su entrega y dedicación para alegrar a los hinchas: "Este grupo da hasta lo que no tiene por darles alegría y hoy la gente está feliz".

La victoria de Boca no solo representa un logro deportivo, sino también un momento de reivindicación para el club y sus seguidores, que celebran con fervor este nuevo éxito. Paredes, como líder y figura emblemática, se erige como un símbolo de esta renovada etapa en la historia del club.