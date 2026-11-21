FOTO: Detienen a un farmacéutico en Santa Fe tras el asesinato de su vecino por música alta

En la localidad santafesina de Villa Guillermina, un farmacéutico de 62 años fue detenido bajo la acusación de haber asesinado a tiros a su vecino durante una disputa provocada por el volumen de la música. El trágico incidente se produjo en la madrugada del viernes y fue grabado por testigos.

La víctima, Elbio Geiser, un carnicero de 40 años, recibió múltiples disparos que le causaron la muerte en el lugar. El sospechoso, Leandro Hipólito Pezz, fue puesto a disposición de la Justicia tras el hecho.

Según las primeras informaciones, la confrontación comenzó alrededor de las 4:30 durante una reunión en la que se escuchaba música a alto volumen. El hijo del farmacéutico se acercó a pedir que bajaran el sonido, ya que les resultaba difícil descansar.

El intercambio de palabras escaló rápidamente. Testigos relataron que Pezz dejó el lugar en su camioneta y regresó poco después armado. Las imágenes del ataque muestran cómo volvió con una escopeta y un arma corta, disparando primero contra Geiser en el abdomen.

El hombre, herido, intentó refugiarse en una camioneta estacionada, pero recibió más disparos, lo que le provocó la muerte antes de que pudiera recibir atención médica. La policía llegó al lugar tras una denuncia y encontró el cuerpo de Geiser en la vía pública, rodeado de vainas servidas.

Los restos de la víctima fueron enviados a la morgue de Reconquista para realizar la autopsia correspondiente, mientras que se llevaron a cabo las primeras pericias en la escena del crimen.

Inicialmente, la Policía detuvo al farmacéutico y a su hijo, pero tras las investigaciones, solo el padre permanece arrestado. Durante un allanamiento en una propiedad relacionada con ellos, se encontraron varias armas, incluyendo una escopeta y pistolas, que serán sometidas a peritajes balísticos.

La causa continúa en investigación para esclarecer todos los detalles y las responsabilidades penales del homicidio.