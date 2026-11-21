La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana no solo significó el regreso a los festejos internacionales después de 18 años. Con el triunfo 2-0 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, el Xeneize alcanzó los 19 títulos continentales y mundiales reconocidos en el recuento estadístico difundido, superó a Independiente y Milan y se ubicó en el cuarto puesto del ranking histórico.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volvió a levantar un trofeo internacional después de la Recopa Sudamericana de 2008. Los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel sellaron una victoria que tuvo impacto tanto en la historia del club como en las estadísticas del fútbol mundial.

Con esta conquista, Boca quedó por encima de Independiente de Avellaneda y Milan, ambos con 18 títulos internacionales, y se acercó al podio que integran Real Madrid, Al Ahly de Egipto y Barcelona.

Boca, cuarto en el ranking mundial de títulos internacionales

La clasificación histórica ubica al Real Madrid en el primer lugar, con 33 títulos internacionales. El conjunto español es seguido por Al Ahly, de Egipto, con 27, y Barcelona, con 20.

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Boca aparece ahora en el cuarto puesto, con 19 conquistas, mientras que Independiente y Milan comparten la quinta posición, con 18 cada uno.

El ranking queda conformado de la siguiente manera:

Real Madrid (España): 33 títulos.

Al Ahly (Egipto): 27 títulos.

Barcelona (España): 20 títulos.

Boca Juniors (Argentina): 19 títulos.

Independiente (Argentina): 18 títulos.

Milan (Italia): 18 títulos.

En el caso de Boca, el palmarés contempla seis Copas Libertadores, cuatro Recopas Sudamericanas, tres Copas Intercontinentales, tres Copas Sudamericanas, una Supercopa, una Copa Nicolás Leoz y una Copa Máster.

La clasificación toma en cuenta las competiciones internacionales incluidas en ese recuento. Boca también suma cuatro títulos rioplatenses históricos que, si se incorporan, elevan su registro a 22 conquistas internacionales: la Tie Competition de 1919, la Copa de Honor Cousenier de 1920 y las Copas Confraternidad de 1945 y 1946.

El primer club sudamericano con tres Copas Sudamericanas

La victoria frente a Atlético Mineiro también le permitió a Boca alcanzar una marca inédita: se convirtió en el primer equipo sudamericano en conquistar tres veces la Copa Sudamericana, torneo que comenzó a disputarse en 2002.

El Xeneize ya había conseguido el bicampeonato en las ediciones de 2004 y 2005. En la primera superó a Bolívar de Bolivia y, en la segunda, venció a Pumas de México.

Con el triunfo en Barranquilla, sumó su tercera estrella en la competencia y pasó a ser su máximo ganador.

Qué lugar ocupan los otros clubes argentinos

La clasificación también permite observar la posición de los principales equipos argentinos en el historial internacional.

Independiente, que continúa siendo el máximo ganador de la Copa Libertadores con siete conquistas, quedó con 18 títulos internacionales en el recuento. El Rojo no disputó competencias continentales durante 2026 y todavía espera definir su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Por detrás aparecen Estudiantes de La Plata, con seis títulos internacionales y la posibilidad de sumar uno más si derrota a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores; Vélez y Racing, con cinco cada uno; Lanús, con cuatro; y San Lorenzo, con tres.

River Plate, por su parte, registra 12 títulos internacionales, la misma cantidad que San Pablo de Brasil.

La Recopa Sudamericana 2027, el próximo desafío de Boca

La consagración en Colombia también le aseguró a Boca la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027, en la que enfrentará al ganador de la Copa Libertadores.

Su rival saldrá de la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil. De esta manera, el Xeneize tendrá la posibilidad de sumar otro título internacional y continuar escalando en una clasificación histórica que volvió a modificar después de casi dos décadas sin festejos continentales.