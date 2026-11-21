FOTO: Zverev y Alcaraz se enfrentarán por el título en las ATP Finals.

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) -- El alemán Alexander Zverev (1°) y el español Carlos Alcaraz (2°) se enfrentarán en la gran final de las ATP Finals, luego de sus respectivos triunfos contra el ruso Daniil Medvedev (4°) y el estadounidense Ben Shelton (3°).

El primero de ellos en salir a la cancha fue Alcaraz, quien derrotó en un durísimo encuentro a Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6(1) luego de una hora y 59 minutos de juego.

Shelton tomó ventaja en el partido luego de quedarse con la primera manga por 6-3, en un set donde aprovechó la única oportunidad de quiebre que se le presentó.

Sin embargo, Alcaraz devolvió cortesías y en el segundo parcial quebró él en una ocasión para imponerse por 6-3.

Finalmente, en el set definitivo el encuentro debió definirse en el tie-break, donde el español hizo valer toda su jerarquía para ganarlo por 7-1 y quedarse con el triunfo y el boleto a la gran final.

De esta manera, Alcaraz, que este año completó el Grand Slam carrera, irá por uno de los pocos títulos importantes que le restan por ganar. Lo más cerca que estuvo fue el año pasado, cuando cayó frente al italiano Jannik Sinner en la gran final.

Su oponente en el partido decisivo será Zverev, quien tuvo una muy sólida actuación para vencer 7-6(0) y 6-4 a Medvedev.

Zverev, que este año ganó sus primeros dos títulos de Grand Slam al imponerse en Roland Garros y el US Open, irá en busca de su tercer título en este torneo, luego de los conseguidos en 2018 y 2021.

La final de este domingo, que está programada para las 14 (hora de Argentina), será el decimocuarto enfrentamiento entre Alcaraz y Zverev, donde el español lidera 7-6 en el historial.