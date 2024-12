Nostalgias del 83, como cada 10 de diciembre

Julio Perotti

El 10 de diciembre de 1983 marcó un hito fundamental en la historia de Argentina con el regreso a la democracia, tras más de siete años de dictadura cívico-militar.

Este cambio no solo representó la restauración del Estado de derecho, sino que también tuvo un impacto profundo en diversos aspectos de la vida social, cultural y educativa del país.

La dictadura, que comenzó en 1976, fue un periodo caracterizado por la represión brutal, la censura y la desaparición forzada de miles de personas.

El descontento popular creció durante los últimos años del régimen, especialmente tras la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982, lo que aceleró el retorno a la democracia.

Las elecciones del 30 de octubre de 1983 resultaron en la victoria de Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre.

Con el fin de la censura, Argentina experimentó un renacimiento cultural.

Artistas e intelectuales que habían estado en el exilio regresaron al país. La música, el teatro y el cine florecieron.

Por ejemplo, películas como La historia oficial abordaron temas relacionados con el terrorismo de Estado y ganaron reconocimiento internacional.

La marcha de la bronca, convertida en un himno de Pedro y Pablo, que representaba a los sobrevivientes…

El Todavía cantamos de Víctor Heredia, como una expresión de dolor, pero también de esperanza.

“Quien te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad”, cantaban Emilio del Guercio y Rodolfo García en Aquelarre.

La libertad recién recuperada permitió una explosión de creatividad.

Descubrimos nuevos géneros y estilos en todas las disciplinas artísticas.

El teatro se convirtió en un espacio para explorar y criticar la realidad social y política.

La democracia trajo consigo una serie de reformas educativas.

Sin embargo, las políticas educativas enfrentaron desafíos significativos. La Ley Federal de Educación de 1992, por ejemplo, fue criticada por su enfoque descentralizado que debilitó la educación pública.

A pesar de esto, se promovió una mayor inclusión y acceso a la educación.

La educación también comenzó a incorporar temas relacionados con los derechos humanos, reflejando un compromiso con la memoria histórica y la justicia social.

La recuperación de la democracia revitalizó la participación social.

Los ciudadanos se involucraron activamente en procesos políticos y sociales, celebrando elecciones con gran entusiasmo y ejerciendo sus derechos.

La vuelta a la democracia generó un cambio significativo en las dinámicas sociales.

Se promovieron valores como la tolerancia política y el respeto por los derechos humanos.

Sin embargo, también surgieron tensiones sociales debido a las secuelas dejadas por la dictadura.

El 10 de diciembre de 1983 no solo marcó el fin de un periodo oscuro en Argentina, sino que también dio inicio a un proceso transformador que impactó profundamente en la cultura, educación y vida cotidiana del país.

A pesar de los desafíos persistentes, este retorno a la democracia permitió a la Argentina avanzar hacia una sociedad más abierta y pluralista.

Sí, ya sé, me van a cuestionar que con la democracia no alcanzó para comer, curarse y educar.

Pero no me digan que no vale la pena estar vivo y tratar de ser protagonista del cambio.