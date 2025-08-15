Candidatos a diputados nacionales en Tucumán para octubre: Jaldo y Sánchez se destacan

FOTO: Jaldo se lanza a la carrera por el Congreso

Cierran las listas de candidatos a diputados nacionales en Tucumán y surge como figura del oficialismo el gobernador Osvaldo Jaldo. Este se posiciona en un contexto electoral clave para las elecciones de octubre.

En tanto, La Libertad Avanza designó a Federico Pelli, técnico y licenciado en Administración de Empresas, como candidato principal. La lista se completa con nombres que participarán por primera vez en una elección.

El frente radical denominado Unidos por Tucumán, por su parte, ya designó a Roberto Sánchez como la cabeza de la lista. Sánchez enfatizó la importancia de las elecciones del próximo 26 de octubre y el trabajo en curso para definir los miembros del frente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Pronto van a tener la nómina de la lista. Entendemos que Tucumán necesita un cambio profundo en la provincia”, afirmó Sánchez.

También destacó el compromiso de su frente para representar a los tucumanos en el Congreso, defendiendo lo que consideran beneficioso para la provincia.

Sánchez también mencionó que muchos ciudadanos están desencantados con las opciones actuales: “Hay que buscar un espacio político”, finalizó.

Informe de Gabriel Melian.