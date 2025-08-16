En vivo

Deportes

Pablo Guede dejó de ser el DT de Puebla tras la dura caída ante San Luis

El flojo ciclo se cerró en medio del malestar de los hinchas y a días de un cruce clave por la Leagues Cup.

16/08/2025 | 14:19Redacción Cadena 3

FOTO: Pablo Guede renunció al puesto de D.T en el Puebla de México

El entrenador Pablo Guede anunció su salida del banco de suplentes de Puebla luego de la derrota 2-0 frente a Atlético San Luis, resultado que dejó en el fondo de la tabla y desató el malestar de los hinchas en el Estadio Cuauhtémoc.

A las pocas horas, el club mexicano emitió un comunicado oficial para confirmar la noticia. “El Club Puebla informa que, de común acuerdo con la directiva, Pablo Guede dejó de ser el director técnico de nuestro primer equipo varonil. Agradecemos el trabajo realizado y le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro profesional”, expresaron desde la institución.

El propio Guede también se despidió públicamente tras el partido: “Se terminó mi etapa en Puebla, me voy muy agradecido. Esto es fútbol, los resultados no fueron los que esperábamos”, señaló el DT argentino, que cerró su ciclo con 23 partidos dirigidos: 20 por Liga MX y tres por la Leagues Cup.

Más allá de los comunicados, trascendió que Guede ya le había anticipado su decisión a Gabriel Saucedo, director general del club, y que luego la oficializó en conferencia de prensa. Así, la directiva quedó obligada a buscar reemplazante a contrarreloj, con un cruce clave por los cuartos de final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders a la vuelta de la esquina.

Los números marcan a las claras la floja campaña: de 25 partidos, apenas ganó 5, empató 3 y perdió 17. Una estadística lapidaria que selló un paso muy pobre del técnico argentino por el fútbol mexicano.

Lectura rápida

¿Quién dejó su cargo en Puebla?

El entrenador Pablo Guede anunció su salida como director técnico del Puebla.

¿Cuál fue el motivo de su salida?

La derrota 2-0 frente a Atlético San Luis y el mal desempeño del equipo en la tabla.

¿Qué dijeron los directivos sobre la salida de Guede?

Emitieron un comunicado agradeciendo su trabajo y deseándole éxito en el futuro.

¿Cuántos partidos dirigió Guede en Puebla?

Dirigió un total de 23 partidos: 20 en Liga MX y 3 en la Leagues Cup.

¿Cuál es la situación del equipo tras su salida?

El equipo deberá buscar un nuevo entrenador rápidamente, con un juego crucial ante Seattle Sounders en la Leagues Cup.

[Fuente: Noticias Argentinas]

