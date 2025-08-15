En vivo

Política y Economía

Reforma constitucional: aval inicial a la reelección del gobernador y vice

La Convención Reformadora de Santa Fe avanza con dictámenes clave que allanan el camino para cambios en ese sentido en la Carta Magna provincial.   

15/08/2025 | 22:54Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Santa Fe: la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo emitió sus primeros dictámenes

La comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe emitió este viernes un dictamen que habilita la posibilidad de reelección para el gobernador y la vicegobernadora.

La decisión marca un paso crucial en el proceso de modificación de la Carta Magna santafesina.

Previamente, durante una sesión plenaria, los convencionales modificaron el artículo 25 del reglamento interno, que regula la presentación de despachos de comisión, una medida que preparó el terreno para la resolución adoptada.

El dictamen, aprobado tras deliberaciones en el Senado provincial, también establece un límite de una sola reelección para los legisladores provinciales. Además, incorpora una cláusula transitoria que determina cómo se aplicará la reforma a los actuales funcionarios.

Según esta cláusula, los mandatos en curso al momento de sancionarse la reforma no se computarán como primer período, con excepción del gobernador y la vice.

En consecuencia, el actual mandato de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia será considerado como el primero, lo que les permitiría presentarse a una eventual reelección. Para los legisladores provinciales, en cambio, el primer mandato comenzaría a contarse a partir de 2027.

Los dictámenes se organizaron en tres bloques temáticos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y cláusulas transitorias. A la propuesta del bloque Unidos se sumó la firma de un representante de Somos Vida y Libertad en los aspectos vinculados al Ejecutivo y al Legislativo.

El resto de los bloques tendrá tiempo hasta el próximo viernes para presentar sus propios dictámenes o adherir a los ya emitidos.

