Política y Economía

Verónica Colombo juró como convencional en reemplazo de "Locomotora" Oliveras

Con su juramento en la cuarta sesión plenaria, el cuerpo de la Convención Reformadora alcanzó los 69 miembros establecidos por la Constitución provincial.     

07/08/2025 | 20:36Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Verónica Colombo juró como convencional en reemplazo de "Locomotora" Oliveras.

La muerte de Alejandra "Locomotora" Oliveras dejó una banca vacante que este jueves ocupó Verónica Colombo, la quinta en la lista del Frente de la Esperanza. Con su juramento en la cuarta sesión plenaria, el cuerpo reformador alcanzó los 69 miembros establecidos por la Constitución provincial.

Oliveras, electa el 13 de abril como cabeza de lista, no pudo asumir el 14 de julio tras sufrir un ACV isquémico que derivó en su fallecimiento dos semanas después.

El bloque del Frente de la Esperanza, liderado por Ariel Sclafani, activó de inmediato el mecanismo de reemplazo. Presentaron la solicitud el lunes y este jueves el Tribunal Electoral emitió el aval que permitió a Colombo jurar en el recinto de Diputados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La nueva convencional integrará las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, y de Justicia y Otros Órganos Constitucionales.

Su incorporación llega en pleno debate de la reforma constitucional, donde los 50 convencionales por distrito único y 19 por departamento definen el futuro marco legal de Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sclafani remarcó la importancia de completar la representación: "Era clave que nuestro espacio tuviera voz plena en este proceso histórico". Con la Convención ahora en pleno funcionamiento, el cronograma reformador avanza hacia su etapa decisiva.

