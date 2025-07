'Muñeca Brava', la discípula de 15 años de Locomotora: "Le dedicaré cada pelea"

La boxeadora de 15 años, Dulce Gianella Russian, oriunda de San Benito, Entre Ríos, conmovió a todos en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario al recordar la visita inesperada que le diera la legendaria boxeadora, "Locomotora" Oliveras, puntapié de su sueño boxístico.

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, fue un regalo especial que marcó un hito en la vida de Dulce, que se emocionó al recordarlo: "Fue una gran sorpresa".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La visita fue organizada por el entrenador de Dulce, quien se puso en contacto con Oliveras. "Todo fue planeado por mi hermano", relató. "Cuando Motoneta, que era mi técnico, le dijo que a mí me gustaba la Locomotora, planearon que ella viniera para mis 15".

A pesar de que inicialmente no pudo asistir en la fecha de su cumpleaños, la deportista viajó más de 500 kilómetros desde Buenos Aires para sorprenderla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hablamos de mi carrera de boxeo", comentó, y añadió: "Ella me dio consejos para estar preparada mentalmente y psicológicamente para mis peleas". Además, le obsequió unos guantes que Dulce guarda como un tesoro, afirmando: "Me dan todo el poder del mundo esos guantes".

La reciente noticia del fallecimiento de Oliveras causó un profundo impacto. "Fue muy chocante porque a mí también hace unas semanas se me fue mi abuela por un pequeño ACV", compartió.

"Me enteré en la escuela y me largué a llorar en plena aula". A pesar de su tristeza, Dulce se muestra decidida a honrar la memoria de su ídola en el ring. "Ahora más con esto tengo que subir con el nombre que ella me puso: Muñeca Brava", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dulce también inspiró a otras chicas a practicar boxeo, destacando que muchas de sus amigas han expresado interés en el deporte gracias a su ejemplo. "A mí me encanta poder hacer que otras chicas tengan la oportunidad de practicar un deporte tan hermoso como este", dijo.

Con una pelea programada que tuvo que ser suspendida, Dulce se prepara para retomar su carrera. "Estoy para poder volver", indicó, mostrando su determinación y pasión por el boxeo. "Cada pelea la dedicaré a ella, sea ganada, perdida o empate".

Dulce Gianella Rusjan, conocida como "Muñeca Brava", promete seguir adelante en su carrera y mantener vivo el legado de su ídola, Locomotora Oliveras.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.