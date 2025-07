La muerte de "Locomotora" Oliveras, bajo la lupa: la Justicia frenó su cremación

La muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, ícono del boxeo argentino, ha dado un giro inesperado. La Justicia ordenó postergar la cremación de la ex campeona mundial, fallecida este lunes tras un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, luego de que un ex campeón de fisicoculturismo presentara una denuncia que apunta a la posible incidencia de esteroides y anabólicos en su deceso.

La investigación, que ya genera controversia, pone en el centro del debate el uso de sustancias en el deporte y sus consecuencias fatales. La denuncia fue radicada por Aldo Parodi, ex campeón argentino de fisicoculturismo, en la Fiscalía Regional Nº1 de la provincia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En un escrito, Parodi solicitó que se preserve el cuerpo de Oliveras para evaluar si su muerte está relacionada con un “doping seguido de fallecimiento”. Según el denunciante, el físico de la boxeadora presentaba “signos evidentes” de un régimen de sustancias anabólicas, basándose en su experiencia en el mundo del culturismo.

“Proceder a la cremación podría comprometer la obtención de evidencia relevante”, advierte el documento judicial, que busca determinar si es necesaria una autopsia.

En diálogo con Crónica TV, Parodi no dudó en señalar lo que considera una verdad incómoda: “Esto es un doping seguido de muerte. Cuando veas un cuerpo así, no tengas duda”. El ex deportista apuntó contra lo que denominó la “mafia del doping” en el deporte argentino, alertando sobre los riesgos de los esteroides anabólicos. “Tiene el cuerpo totalmente anabolizado. ¿Vos ves la diferencia entre una mujer normal y ese cuerpo? Dejá el sentimentalismo, ese cuerpo tenía esteroides”, afirmó, comparando el caso con figuras como Arnold Schwarzenegger o Ronnie Coleman.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Parodi describió a estas sustancias como “la droga de los superhombres”, destacando sus devastadores efectos a largo plazo. “Te destruye el cuerpo por dentro. Es testosterona sintetizada, te rompe entero”, explicó, advirtiendo sobre la facilidad con la que los jóvenes acceden a estos productos a través de internet.

Según el denunciante, los esteroides no solo transforman el físico, sino que generan graves efectos colaterales que pueden ser letales.

La presentación de Parodi, caratulada como “incidencia de la actividad deportiva y del entrenamiento físico en el estado de salud”, frenaron la cremación de Oliveras, mientras la Justicia evalúa los próximos pasos.

La denuncia

/Inicio Código Embebido/

Denuncia radicada por Aldo Parodi, ex campeón argentino de fisicoculturismo. by Cadena 3

/Fin Código Embebido/

Informe de Matías Arrieta.