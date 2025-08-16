Australia y un debut soñado: derrotó a Sudáfrica tras remontar un 0-22

Australia protagonizó una remontada histórica y venció a Sudáfrica 38-22 en la primera fecha del Rugby Championship.

El triunfo tiene un valor aún mayor: los Wallabies lograron su primera victoria en Ellis Park desde 1963.

/Inicio Código Embebido/

???? ¡Harry Wilson pone en ventaja a Australia en Johannesburgo!



? Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/C59qrfaYtp — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 16, 2025

/Fin Código Embebido/

Los Springboks dominaron por completo el primer cuarto del encuentro. Kurt-Lee Arendse abrió el marcador apenas a los dos minutos con un try por la punta, seguido por André Esterhuizen y el capitán Siya Kolisi, que estiraron la ventaja local a 22-0. Todo parecía indicar que Sudáfrica consolidaría su superioridad en casa.

Sin embargo, la fragilidad defensiva que ha afectado a los campeones del mundo esta temporada comenzó a aparecer.

Australia logró romper el cero a los 28 minutos, cuando Dylan Pietsch apoyó tras una excelente jugada colectiva que tuvo a James O’Connor como iniciador. Con ese try, los visitantes recobraron confianza y empezaron a marcar el ritmo en la segunda mitad. Harry Wilson lideró la reacción con dos tries, mientras Joseph-Aukuso Suaalii y Max Jorgensen capitalizaron errores sudafricanos para sellar la remontada. Tom Wright, a cinco minutos del final, coronó la histórica victoria con un try tras aprovechar una desinteligencia en el ataque local.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El partido fue un verdadero vaivén de emociones: Sudáfrica comenzó con intensidad, buscando demostrar su poderío, pero Australia supo aprovechar las imprecisiones y la presión acumulada sobre los Springboks. El segundo tiempo fue dominado por los Wallabies, que demostraron un juego rápido y eficiente en contraataques, dejando sin respuestas a los anfitriones.

Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica, consolidando un triunfo histórico que quedará en la memoria de los aficionados del rugby mundial.

Al finalizar el histórico partido, el pilar australiano James Slipper destacó la magnitud del triunfo: “Esta victoria es un logro indiscutible. Han pasado más de 60 años desde que los Wallabies triunfaron en Johannesburgo. Trabajamos duro y teníamos confianza en nosotros mismos”. Con estas palabras, se reflejó la satisfacción de un equipo que escribió una página inolvidable en su historia.