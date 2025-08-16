En vivo

Deportes

Australia y un debut soñado: derrotó a Sudáfrica tras remontar un 0-22

En el inicio del Rugby Championship y de esta manera los Wallabies lograron su primera victoria en Ellis Park desde 1963.

16/08/2025 | 15:50Redacción Cadena 3

FOTO: Australia da un golpe histórico y derrota a Sudáfrica en Ellis Park

Australia protagonizó una remontada histórica y venció a Sudáfrica 38-22 en la primera fecha del Rugby Championship.

El triunfo tiene un valor aún mayor: los Wallabies lograron su primera victoria en Ellis Park desde 1963.

Los Springboks dominaron por completo el primer cuarto del encuentro. Kurt-Lee Arendse abrió el marcador apenas a los dos minutos con un try por la punta, seguido por André Esterhuizen y el capitán Siya Kolisi, que estiraron la ventaja local a 22-0. Todo parecía indicar que Sudáfrica consolidaría su superioridad en casa.

Sin embargo, la fragilidad defensiva que ha afectado a los campeones del mundo esta temporada comenzó a aparecer.

Australia logró romper el cero a los 28 minutos, cuando Dylan Pietsch apoyó tras una excelente jugada colectiva que tuvo a James O’Connor como iniciador. Con ese try, los visitantes recobraron confianza y empezaron a marcar el ritmo en la segunda mitad. Harry Wilson lideró la reacción con dos tries, mientras Joseph-Aukuso Suaalii y Max Jorgensen capitalizaron errores sudafricanos para sellar la remontada. Tom Wright, a cinco minutos del final, coronó la histórica victoria con un try tras aprovechar una desinteligencia en el ataque local.

El partido fue un verdadero vaivén de emociones: Sudáfrica comenzó con intensidad, buscando demostrar su poderío, pero Australia supo aprovechar las imprecisiones y la presión acumulada sobre los Springboks. El segundo tiempo fue dominado por los Wallabies, que demostraron un juego rápido y eficiente en contraataques, dejando sin respuestas a los anfitriones.

Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica, consolidando un triunfo histórico que quedará en la memoria de los aficionados del rugby mundial.

Al finalizar el histórico partido, el pilar australiano James Slipper destacó la magnitud del triunfo: “Esta victoria es un logro indiscutible. Han pasado más de 60 años desde que los Wallabies triunfaron en Johannesburgo. Trabajamos duro y teníamos confianza en nosotros mismos”. Con estas palabras, se reflejó la satisfacción de un equipo que escribió una página inolvidable en su historia.

Lectura rápida

¿Qué logró Australia en el Rugby Championship? Australia logró vencer a Sudáfrica 38-22 tras una remontada histórica.

¿Cuándo fue la victoria de Australia en Ellis Park? Australia logró su primera victoria en Ellis Park desde 1963.

¿Cómo comenzó el partido? Sudáfrica dominó el primer cuarto, tomando una ventaja de 22-0 inicial.

¿Quiénes fueron claves para la remontada de Australia? Dylan Pietsch, Harry Wilson, Joseph-Aukuso Suaalii y Max Jorgensen destacaron en el segundo tiempo.

¿Qué dijo James Slipper sobre la victoria? Resaltó que la victoria es un logro indiscutible después de más de 60 años sin triunfos en Johannesburgo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

