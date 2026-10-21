Liliana González y Willy Magia: humor y magia para reflexionar sobre la crianza actual

Liliana González se prepara para una nueva experiencia sobre el escenario: un espectáculo que une educación, humor y magia para poner en debate algunos de los desafíos más urgentes de la crianza actual.

En una propuesta que comparte con el mago Willy Magia, la educadora busca generar preguntas, despertar el interés del público y abrir un espacio de reflexión sobre los vínculos familiares y la infancia.

“Me entusiasmó algo nuevo”, contó González al hablar de esta experiencia, que surgió de un encuentro inesperado con su compañero de escena.

Aunque pertenecen a generaciones muy diferentes, encontraron un punto de conexión en común: la energía, el humor y, sobre todo, las ganas de contribuir a que los niños crezcan en entornos más saludables y felices.

La propuesta incorpora recursos teatrales y situaciones vinculadas con la magia para abordar cuestiones cotidianas de la vida familiar. Entre los principales ejes aparecen el uso de las pantallas, los límites, la autonomía de los hijos, la autoestima y el tiempo de calidad que los adultos comparten con los niños.

“¿A qué le llamamos tiempo de calidad?”, se pregunta González, al poner en discusión una expresión habitual en los debates sobre crianza. Para la educadora, no alcanza con estar físicamente presentes: también es necesario mirar, escuchar y conversar. “El amor necesita tiempo, miradas y palabras”, sintetizó durante la entrevista.

Uno de los temas centrales del espectáculo será el impacto de la tecnología en las relaciones humanas. González advierte que el uso constante de los dispositivos puede convertirse en un obstáculo para la comunicación cotidiana y generar un progresivo distanciamiento entre las personas.

“Cuando estamos con una pantalla, no estamos mirando al otro. Y tampoco estamos hablando”, señaló. En ese sentido, remarcó la importancia de recuperar gestos tan simples como prestar atención a quien habla, sostener una mirada o compartir un momento sin interrupciones.

La reflexión también alcanza a la primera infancia. González destacó la importancia de la atención y la conexión durante momentos fundamentales del cuidado, como la alimentación de un bebé, en los que la presencia y la mirada forman parte del vínculo afectivo.

Lejos de plantear el tema desde una perspectiva solemne, el espectáculo propone abordar estas inquietudes con humor y espontaneidad. La idea es que el público pueda reconocerse en situaciones cotidianas, revisar algunas prácticas y llevarse preguntas para pensar en familia.

La reflexión de González también se extiende al ámbito educativo. Durante la entrevista, expresó su preocupación por los estudiantes que manifiestan apatía, falta de motivación o escaso interés por aprender.

Frente a ese escenario, propone recuperar la capacidad de asombro como una herramienta pedagógica. La magia, explica, tiene la virtud de sorprender, despertar curiosidad y dejar preguntas abiertas. Precisamente, esas cualidades podrían ayudar a renovar las experiencias de aprendizaje.

“Cuando un docente se aburre de sí mismo, aburre a sus alumnos”, afirmó, al cuestionar las prácticas de enseñanza que se limitan a explicar contenidos, proponer ejercicios y evaluar resultados.

Para González, es necesario ampliar las estrategias y sumar propuestas vinculadas con el arte, el deporte, la naturaleza, los campamentos, los viajes y las excursiones. La variedad de experiencias puede contribuir a que los estudiantes vuelvan a involucrarse y encuentren sentido en lo que aprenden.

En ese marco, aclaró que hablar de magia en el aula no significa exigirles a los docentes que se conviertan en magos. Por el contrario, implica reconocer el valor de su tarea y ofrecer nuevas herramientas para despertar el entusiasmo de los alumnos.

La combinación de generaciones y lenguajes es una de las particularidades de esta propuesta. Mientras González aporta su experiencia pedagógica, su compañero incorpora trucos de magia y mentalismo, además de una dinámica participativa que incluye preguntas vinculadas con las inquietudes de las familias.

La intención es construir un espacio distendido para conversar sobre asuntos que, en ocasiones, resultan incómodos porque invitan a revisar el propio rol como madres, padres y educadores.

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Con una trayectoria de cinco décadas, González suma así un nuevo formato a su trabajo de divulgación educativa, que pasó de las charlas a los grandes teatros y las giras nacionales e internacionales.

La invitación es a detenerse, mirar al otro y recuperar el valor de los pequeños gestos que sostienen los vínculos. Porque, más allá de los dispositivos, las diferencias generacionales y las rutinas diarias, el desafío sigue siendo el mismo: acompañar a las infancias con presencia, alegría y tiempo compartido.

La función será este viernes a las 20 en el Centro Cultural Córdoba, con una propuesta que invita a pensar la educación y la crianza desde una perspectiva diferente, en la que el humor y la magia funcionan como puertas de entrada para reflexionar sobre la vida cotidiana.

Entrevista de "Viva la Radio"