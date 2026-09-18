La FAA invertirá $875 millones en un software de IA para mejorar el control aéreo

La Administración Federal de Aviación (FAA) enfrentó serios desafíos en la gestión del tráfico aéreo debido a una escasez de controladores en todo el país. Para abordar este problema, la FAA anunció un plan que incluye una inversión de $875 millones en un nuevo software basado en inteligencia artificial (IA). Este programa, denominado SMART (Gestión Estratégica del Espacio Aéreo, Rutas y Trayectorias), tiene como objetivo optimizar las operaciones de control aéreo.

Según un informe de The Wall Street Journal, el software SMART se diseñó para ayudar a los controladores aéreos a gestionar mejor sus flujos de trabajo y a navegar de manera más segura las rutas de vuelo. Este sistema automatizado busca mejorar la eficiencia y reducir los riesgos asociados con el tráfico aéreo.

El software, que será implementado inicialmente en el área metropolitana de Washington D.C., utilizará IA para evaluar diversos factores, como los horarios de las aerolíneas, las condiciones meteorológicas y la capacidad de los aeropuertos. Esto permitirá predecir flujos de tráfico y detectar posibles conflictos antes de que ocurran.

La implementación de SMART se extenderá a lo largo de un período de 12 años y representa un paso significativo hacia la modernización de los sistemas de gestión del tráfico aéreo de la nación. La FAA también ha lanzado un nuevo plan de contratación para aumentar el número de controladores aéreos y así mitigar la escasez que afecta a la industria.

Con esta estrategia, la FAA busca no solo mejorar la seguridad en el espacio aéreo, sino también garantizar que el sistema de aviación de Estados Unidos esté preparado para enfrentar los desafíos del futuro.