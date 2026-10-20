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Volcó un camión con acoplado en Circunvalación y Uriburu: el chofer fue hospitalizado

El conductor, de 55 años, sufrió una descompensación mientras manejaba y fue trasladado al HECA con politraumatismos leves.

20/10/2026 | 07:35Redacción Cadena 3 Rosario

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El siniestro provocó importantes daños en la cabina del vehículo.

FOTO: El siniestro provocó importantes daños en la cabina del vehículo.

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Un camión con acoplado volcó este lunes por la noche en avenida Circunvalación y avenida Uriburu, en Rosario. El siniestro ocurrió alrededor de las 22.30, sobre la mano que va de sur a norte, y provocó el derrame de cereal sobre la calzada.

El vehículo, un Mercedes-Benz blanco, era conducido por un hombre de 55 años, oriundo de la localidad de Piamonte, quien manifestó que se había descompensado mientras manejaba. Tras el accidente, personal médico del Sies acudió al lugar y lo asistió.

El conductor sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para una mejor atención. Además, el vuelco provocó daños en el guardarraíl del cantero central y en una columna de alumbrado público, donde se cortaron cables. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 21ª.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un camión con acoplado volcó en Rosario, derramando cereal sobre la calzada.

¿Quién estaba involucrado? El camión era conducido por un hombre de 55 años de Piamonte.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El siniestro sucedió este lunes por la noche, alrededor de las 22.30.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la intersección de avenida Circunvalación y avenida Uriburu en Rosario.

¿Cómo fue la respuesta al accidente? Personal médico del Sies asistió al conductor, quien fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con politraumatismos leves.

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