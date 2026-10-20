Volcó un camión con acoplado en Circunvalación y Uriburu: el chofer fue hospitalizado

Un camión con acoplado volcó este lunes por la noche en avenida Circunvalación y avenida Uriburu, en Rosario. El siniestro ocurrió alrededor de las 22.30, sobre la mano que va de sur a norte, y provocó el derrame de cereal sobre la calzada.

El vehículo, un Mercedes-Benz blanco, era conducido por un hombre de 55 años, oriundo de la localidad de Piamonte, quien manifestó que se había descompensado mientras manejaba. Tras el accidente, personal médico del Sies acudió al lugar y lo asistió.

El conductor sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para una mejor atención. Además, el vuelco provocó daños en el guardarraíl del cantero central y en una columna de alumbrado público, donde se cortaron cables. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 21ª.