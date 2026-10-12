Rosario tendrá cielo parcialmente nublado este lunes y baja probabilidad de lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 17°C para este lunes, posibles precipitaciones durante la tarde del martes y condiciones similares el miércoles, con nubosidad variable.
12/10/2026 | 06:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los días nublados van a predominar durante la semana.
El tiempo en Rosario tendrá condiciones variables este lunes 12 de octubre, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 17°C.
Para el martes 13 se espera un leve ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 11°C y una máxima de 20°C. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, aunque por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias, con valores de entre el 10% y el 40%.
El miércoles 14 continuará el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 20°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones, mientras que el viento soplará del sector este y sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
Lectura rápida
¿Qué condiciones climáticas se esperan en Rosario el 12 de octubre? Cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, con temperaturas entre 11°C y 17°C.
¿Qué se prevé para el 13 de octubre? Un leve ascenso de temperaturas, con mínimas de 11°C y máximas de 20°C, y aumento de probabilidad de lluvias por la tarde.
¿Cómo estará el clima el 14 de octubre? Continuará el tiempo estable, con temperaturas entre 12°C y 20°C, cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de lluvias.
¿Qué organismo proporciona esta información meteorológica? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la fuente de esta información.
¿Qué velocidades del viento se esperan el 14 de octubre? Se prevén vientos del sector este y sudeste, con velocidades entre 7 y 22 kilómetros por hora.