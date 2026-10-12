Rosario tendrá cielo parcialmente nublado este lunes y baja probabilidad de lluvias

El tiempo en Rosario tendrá condiciones variables este lunes 12 de octubre, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 17°C.

Para el martes 13 se espera un leve ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 11°C y una máxima de 20°C. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, aunque por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias, con valores de entre el 10% y el 40%.

El miércoles 14 continuará el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 20°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones, mientras que el viento soplará del sector este y sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.