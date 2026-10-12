Cómo funcionan los servicios este lunes feriado en Rosario

La Municipalidad de Rosario informó cómo funcionarán los servicios este lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Habrá guardias en hospitales municipales y atención de urgencias y emergencias a través del SIES (107), mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

La recolección de residuos funcionará con normalidad y se solicita sacar la basura entre las 19 y las 21. El transporte urbano de pasajeros circulará con horario de día festivo, mientras que taxis y remises prestarán servicio normalmente. El sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici estará disponible las 24 horas.

Los centros municipales de Distrito no atenderán al público, aunque los trámites podrán realizarse a través de la web oficial o MuniBot. El estacionamiento medido y los carriles exclusivos no estarán en funcionamiento. En tanto, el Centro de Atención al Usuario y la Unidad de Gestión Sube de la Terminal de Ómnibus, ubicada en Cafferata 702, abrirán de 8 a 19.30.

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos para visitas de 7 a 18, con atención para inhumaciones y trámites urgentes. El balneario La Florida funcionará de 9 a 19 y el Teléfono Verde (0800-444-0420), junto con su línea de WhatsApp (3415781509), mantendrá la atención habitual.