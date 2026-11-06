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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

El sorteo número 13078 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 6 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6274, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Gente Negra)'.

06/11/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13078 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6274, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gente Negra).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6274
2° 5018
3° 3579
4° 5082
5° 1000
6° 4409
7° 2395
8° 2305
9° 5658
10° 5586
11° 6137
12° 9912
13° 9265
14° 7306
15° 3719
16° 9799
17° 4986
18° 6243
19° 4592
20° 0920

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13078 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 6 de noviembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6274.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (Gente Negra).

¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 5018, 3579, 5082, 1000, 4409, 2395, 2305, 5658, 5586, 6137, 9912, 9265, 7306, 3719, 9799, 4986, 6243, 4592 y 0920.

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