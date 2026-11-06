Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 13078 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6274, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gente Negra).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6274

2° 5018

3° 3579

4° 5082

5° 1000

6° 4409

7° 2395

8° 2305

9° 5658

10° 5586

11° 6137

12° 9912

13° 9265

14° 7306

15° 3719

16° 9799

17° 4986

18° 6243

19° 4592

20° 0920