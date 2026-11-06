FOTO: Protesta de metrodelegados en la estación Perú del subte por salarios descontados

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- Los metrodelegados del subte realizan una protesta en la estación Perú de la línea A, donde liberan los accesos entre las 17 y las 19. Esta acción busca seguir con el reclamo por la "devolución de los salarios ilegalmente descontados por la empresa Emova".

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores exigen "el retiro inmediato de las empresas tercerizadas con las cuales la concesionaria viola nuestro convenio colectivo realizando al mismo tiempo un enorme fraude laboral".

En este contexto, los metrodelegados solicitaron soluciones urgentes y no descartaron avanzar con nuevas medidas en las próximas horas.