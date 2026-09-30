FOTO: Más de 990 mil casos de influenza se registraron en lo que va del año en Argentina

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 37 reveló que, entre las SE 34 y 36, se registraron 71.802 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI), alcanzando un total de 992.803 casos en lo que va del año, la cifra más alta en el período 2016–2026. Además, se reportaron 9.167 nuevos casos de neumonía, sumando un total anual de 122.808.

De acuerdo a un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la ETI se caracteriza por fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza, junto a otros síntomas como dolor de garganta, congestión nasal o dolores musculares. Aunque este año se ha registrado un aumento significativo en las notificaciones, esto podría atribuirse al adelanto de tres semanas en la temporada de virus respiratorios.

Es relevante mencionar que las notificaciones de ETI se mantuvieron dentro de niveles seguros hasta la SE 9, donde comenzó un incremento de casos hasta la SE 22, seguido de un descenso hasta la SE 32. Desde entonces, ha habido un ligero repunte semanal en las notificaciones.

En las últimas dos semanas analizadas, también se registraron 9.167 nuevos casos de neumonía, alcanzando un total anual de 122.808 casos, lo que se traduce en una incidencia acumulada de 264,3 por cada 100.000 habitantes. Después de un pico en las SE 21 y 22, las notificaciones han disminuido y se mantienen con ligeras oscilaciones.

Respecto a la bronquiolitis en menores de 2 años, se ha observado un descenso en la curva de casos semanales desde la SE 34. Según el BEN, entre la SE 36 se registraron 10.329 nuevos casos, y el total acumulado en 2026 asciende a 108.433, con una incidencia acumulada de 7.497,2 cada 100.000 habitantes. Las notificaciones semanales han mostrado un marcado descenso en comparación con años anteriores, ubicándose en una zona de éxito desde la SE 21.

En el ámbito de la vigilancia centinela ambulatoria, se notificaron 11 casos de influenza, 22 menos que la semana anterior, con una positividad del 26,2% y predominancia de influenza B. Se detectaron también 23 casos positivos de virus sincicial respiratorio (VSR) entre 350 muestras estudiadas en las últimas cuatro semanas.

Las detecciones de VSR fueron esporádicas hasta la SE 20, y a partir de la SE 24 se ha observado una tendencia de aumento, aunque de baja magnitud. En cuanto al SARS-CoV-2, no se registraron casos entre las 165 muestras procesadas.

En la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes internados, en las últimas cuatro semanas se notificaron 297 casos positivos de VSR entre 892 estudiados para los tres virus priorizados. Influenza se reportó con 47 casos y SARS-CoV-2 con 6. Además, se notificaron 4 codetecciones de SARS-CoV-2 y VSR, y 1 de influenza y VSR.

El Ministerio de Salud de la Nación recuerda que la vacunación es fundamental para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes en grupos de riesgo. En este sentido, se encuentra disponible la vacuna contra el VSR para embarazadas en las semanas 32 a 36 de gestación, según el Calendario Nacional de Vacunación.