Marcha del Orgullo en Buenos Aires: logística, consensos y un legado histórico.

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) - La Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires se prepara para una convocatoria que se estima movilizará entre dos y tres millones de personas, posicionándose como uno de los cinco eventos más masivos de su tipo a nivel mundial. Su organización, compleja y con un fuerte trasfondo histórico, se basa en consensos, seguridad y representación.

El abogado y activista Pedro Paradiso Sottile, fundador de la Fundación Igualdad y con 32 años de trayectoria en la militancia, explicó a Noticias Argentinas los mecanismos organizativos, la logística de seguridad y el valor simbólico de esta marcha que fusiona la protesta política con la celebración comunitaria.

La preparación de la movilización no se limita a las semanas previas; constituye una labor constante a lo largo de todo el año. La Comisión Organizadora, compuesta por más de 100 activistas de entre 60 y 100 organizaciones LGBTIQ+ y sociales de diversas partes del país, trabaja bajo la premisa del consenso para acordar consignas, logística y programación.

"La organización de la marcha empieza apenas termina la anterior. Nos reunimos semanalmente más de 100 personas de agrupaciones muy diversas de todo el país. Ponemos el cuerpo para ponernos de acuerdo por consenso en las consignas, la grilla artística, la comunicación y toda la operativa necesaria", destacó Paradiso Sottile.

La logística incluye aspectos clave como la habilitación y seguros de las carrozas, puestos de salud, coordinación de voluntarios capacitados para asistencia al público y rigurosos esquemas de prevención. "Trabajamos muchísimo el tema de la seguridad, que es algo que no se negocia. Tenemos una responsabilidad enorme con los millones de personas que caminan ese día con orgullo y tranquilidad", enfatizó.

La marcha mantiene su fecha en noviembre en honor al legado histórico del movimiento, recordando la fundación del Frente de Liberación Homosexual (FLH) en 1967 y la primera marcha realizada en el país en 1992.

El recorrido de la movilización conecta la Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación, donde se establece el escenario central denominado Carlos Jáuregui. "El recorrido histórico termina en el Congreso porque allí están representadas las voces del pueblo y de la democracia", subrayó el activista, destacando que cada tramo de la Avenida de Mayo forma parte de un patrimonio colectivo conquistado por la sociedad civil.

A diferencia de otras convocatorias internacionales que han virado hacia la comercialización corporativa, la marcha porteña sostiene una singular dualidad: el reclamo de derechos y la celebración festiva. "Es la única marcha masiva en el mundo que mantiene el equilibrio entre el enfoque político de resistencia y la celebración festiva. Como decía Carlos Jáuregui en 1992, 'el orgullo es la respuesta política a la vergüenza que nos querían imponer'. Celebrar nuestras existencias con alegría y dignidad también es un acto profundamente político y un derecho fundamental", explicó Paradiso Sottile.

Entre las consignas consensuadas para esta edición se destacan la visibilidad comunitaria, el rechazo a los discursos de odio y la exigencia de erradicación de los delitos de violencia contra las identidades travestis y trans. La jornada contará con un cierre musical estelar a cargo de la cantante María Becerra, quien se suma de manera gratuita en apoyo a la causa comunitaria. Paradiso Sottile resaltó el papel histórico de las mujeres de la cultura y los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, representadas por figuras como Tati Almeida, y el movimiento feminista como aliadas fundamentales del colectivo.

"Marchamos en la calle porque nuestra visibilidad es la que salva vidas y fortalece los valores democráticos de igualdad y libertad para toda la sociedad", afirmó Paradiso Sottile.