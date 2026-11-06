FOTO: Lluvias y descenso de temperatura en Buenos Aires: pronóstico para el fin de semana

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Una jornada gris y inestable se encamina a cerrar la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Servicio Meteorológico Nacional prevé chaparrones y tormentas aisladas que se extenderán durante todo el día, acompañados de un descenso térmico de cara al fin de semana.

Para la franja matutina, el pronóstico anticipa los primeros chaparrones aislados con registros térmicos que rondarán los 22 grados y probabilidades de precipitación acotadas entre el 10% y el 40%. Con el correr de las horas, la inestabilidad ganará terreno y las chances de lluvia treparán a una franja de entre el 40% y el 70% durante la tarde, momento en el cual se prevé que la temperatura alcance una máxima de 25 grados.

El tramo más crítico de la jornada tendrá lugar por la noche. El SMN indicó que las probabilidades de precipitaciones ascenderán drásticamente al rango de entre el 70% y el 100%, dando paso a tormentas aisladas y a un descenso térmico que ubicará la marca mínima en los 17 grados, con continuidad de los vientos del sudeste.

Alerta amarilla en la provincia de Buenos Aires

En forma simultánea, el organismo emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo que afectará a distintos distritos de la provincia durante la tarde.

El área delimitada experimentará tormentas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte, que podrán estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Cómo continuará el tiempo durante el fin de semana

Sábado 7 de noviembre: Se prevé una paulatina mejora en las condiciones climáticas a partir de la segunda mitad del día. La madrugada podría registrar remanentes de inestabilidad con probabilidad baja de lluvias (10% a 40%), pero el resto de la jornada transcurrirá sin precipitaciones. La temperatura oscilará entre una mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados.

Domingo 8 de noviembre: El tiempo se presentará con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se moderarán con una mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados.

Agencia NA