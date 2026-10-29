La emotiva despedida a la joven argentina que murió en el choque de trenes en España

FOTO: Ana Martina Conte Grand: la argentina que perdió la vida en el trágico choque de trenes en España

La comunidad de San Juan atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Ana Martina Conte Grand, una joven de 32 años oriunda de esa provincia, en el trágico choque de trenes ocurrido en España. El accidente, que dejó al menos 68 víctimas fatales y más de 100 heridos, conmociona a la sociedad argentina y, en particular, a quienes la conocían.

Ana Martina era licenciada en Podología y vivía en Andalucía. Viajaba junto a su hermano en el vagón 7 del tren cuando se produjo el impacto. Ambos habían estudiado juntos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y compartían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales.

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La noticia del fallecimiento generó una oleada de mensajes de condolencias. Una amiga cercana escribió en Facebook: “¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma”. Y cerró con una frase cargada de emoción: “Pero Dios tenía mejores planes para vos, que brilles para siempre”.

Otras personas del entorno también expresaron su dolor. “Cuchita de mi corazón, nos diste tantas sonrisas. Siento un dolor inmenso”, publicó alguien cercano. “Qué tristeza, siempre con una sonrisa estaba Marti. No lo puedo creer”, comentó otra persona. Una tercera intervino: “¡Qué tristeza tan grande! ¡Una personita especial llena de luz y amor! ¡No puedo creerlo! ¡Que la María te reciba en el cielo y consuele el alma de tus padres y hermanos!”.

La Cancillería argentina confirmó oficialmente el deceso de Ana Martina Conte Grand a través de un comunicado. El organismo informó además que continúa la búsqueda de otro argentino, Agustín Randazzo, de 51 años, quien permanece desaparecido tras el accidente. Según detalló la Cancillería en X, la Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España mantienen contacto permanente con los familiares de las víctimas y continúan brindando asistencia.

El choque de trenes en España se convirtió en una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años en Europa. Mientras las autoridades españolas investigan las causas del siniestro, en San Juan y en distintas partes del país los allegados de Ana Martina la despiden con el recuerdo de su luz y su sonrisa.

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