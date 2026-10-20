FOTO: La Ciudad de Buenos Aires exige un servicio mínimo del 50% en subtes tras paro por detenciones

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó este martes a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de subte y el Premetro, luego del paro sorpresivo dispuesto por los metrodelegados en rechazo a la detención de dos dirigentes sindicales.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña mediante la Resolución 1201/SECTE/26, que exige asegurar la prestación de los servicios mínimos obligatorios, conforme a lo establecido en el Decreto 230/26.

Según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la resolución también requiere que las partes involucradas adopten e informen de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

"El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio", señala el documento.

La decisión se conoció después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldara las detenciones y advirtiera que no permitirá "extorsiones mafiosas" que afecten el transporte público.

El conflicto comenzó esta mañana cuando fueron detenidos los metrodelegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B.

A raíz de los arrestos, el gremio dispuso la paralización de las seis líneas de subte y el Premetro y condicionó la reanudación del servicio a la liberación de los dirigentes.