La Ciudad de Buenos Aires exige un servicio mínimo del 50% en subtes tras paro por detenciones
El Gobierno porteño exige restablecer parcialmente el funcionamiento de todas las líneas tras la paralización del servicio por la detención de dos dirigentes gremiales.
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Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó este martes a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de subte y el Premetro, luego del paro sorpresivo dispuesto por los metrodelegados en rechazo a la detención de dos dirigentes sindicales.
La medida fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña mediante la Resolución 1201/SECTE/26, que exige asegurar la prestación de los servicios mínimos obligatorios, conforme a lo establecido en el Decreto 230/26.
Según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la resolución también requiere que las partes involucradas adopten e informen de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
"El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio", señala el documento.
La decisión se conoció después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldara las detenciones y advirtiera que no permitirá "extorsiones mafiosas" que afecten el transporte público.
El conflicto comenzó esta mañana cuando fueron detenidos los metrodelegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B.
A raíz de los arrestos, el gremio dispuso la paralización de las seis líneas de subte y el Premetro y condicionó la reanudación del servicio a la liberación de los dirigentes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Buenos Aires?
Se produjo un paro sorpresivo de subtes tras la detención de dos metrodelegados.
¿Quiénes fueron detenidos?
Los metrodelegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara durante una protesta.
¿Qué exige el Gobierno?
El Gobierno porteño intimó a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de subte.
¿Qué medidas se tomaron?
Se emitió la Resolución 1201/SECTE/26 para asegurar la prestación de servicios mínimos.
¿Cuál fue la reacción de Jorge Macri?
Macri respaldó las detenciones y afirmó que no permitirá "extorsiones mafiosas".
[Fuente: Noticias Argentinas]